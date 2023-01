Kyrgios revela su duro inicio en el tenis: “Mi vida se volvió en un espiral sin control, bebía alcohol todas las noches”

El viernes 13 de enero, Netflix estrenó “Break Point”, una serie que se enfocará en dar a conocer los puntos más relevantes de las carreras de ciertos tenistas, lo cual incluye tanto sus momentos más altos como los más bajos, pasando también por la vida personal de cada uno. El primer protagonista de este gran estreno fue el australiano Nick Kyrgios (21°).

En dicho documental, el oriundo de Canberra conversa sobre gran parte de los problemas que rodearon su día a día en los inicios de su carrera, incluso manifestando que su vida se estaba volviendo “una espiral sin control”.

Según revela el New York Post, el controvertido tenista mantuvo una charla con su novia, Costeen Hatzi, y su representante y amigo cercano, Daniel Horsfall, explicando cómo la fama lo afectó en los inicios de su carrera: “Los primeros cuatro o cinco años de mi carrera fueron muy caóticos. Cuando Horse (Horsfall) estaba en tour conmigo, cuidándome, cuando básicamente era el único me cuidaba, él podía ver mi bienestar mental decayendo cada semana. Mi vida se volvió en un espiral sin control, bebía alcohol todas las noches, sin falta”.

Nick Kyrgios durante un partido en el US Open. Foto: Frank Franklin II

Su representante describió dichos tiempos como “duros”, y mencionó que tuvo que salir a encontrar a Kyrgios en múltiples ocasiones después de fiestas nocturnas: “Solía tener tu ubicación en mi teléfono y en algunas mañanas salía físicamente a buscar donde estabas, en qué hotel estabas, en qué casa te estabas quedando antes de los torneos, antes de un partido. Eso fue duro” expresó Horsfall.

A continuación, Kyrgios explicó que sus “luchas” cambiaron su relación con el tenis para tratar de vivir una vida más “normal”: “Pensaba, bueno, no puedo seguir haciendo esto. Debo ser más amable conmigo mismo. Por mi salud mental, nunca podría ser uno de esos jugadores que juegan todo el año completo. No podría hacer eso. Valoro demasiado a mi familia, a mis amigos muy cercanos y a Cosi (Hatzi) como para poner el tenis por delante de ellos. No creo que eso sea saludable” expresó el finalista de Wimbledon en 2022.

Al respecto de dicho cambio de actitud, Kyrgios reflexionó: “Realmente no tengo ninguna expectativa ahora con mis partidos. Solo quiero salir y divertirme, sacarme la presión y, entonces, podremos vivir una vida un poco más normal. Es mucho mejor así, eso lo aseguro”.

La participación de la mamá de Kyrgios

En el episodio también hace una aparición la madre del tenista, llamada Norlaila. Ella recordó un momento en que su hijo estaba “siempre enojado” en los inicios de su carrera: “Me preocupe de él todos los días porque él ha atravesado tiempos muy, muy infelices. Él se convirtió en alguien agresivo, siempre estaba enojado, siempre furioso por todo”. En dicho momento, se puede apreciar que Norlaila sostiene una raqueta de tenis rota.

Nick Kyrgios lanzando su raqueta al suelo tras perder tres sets ante Rafael Nadal. Foto: Clive Brunskill/Getty Images/AFP

Durante el Wimbledon del pasado julio, Norlaila dijo en Nine News que descubrió que Kyrgios se había autolesionado hace años. La madre del tenista recordó que el antiguo representante, John Morris, le contó que Andy Murray se acercó a él preocupado después de darse cuenta de las evidentes marcas de autolesión en el cuerpo de Kyrgios, mientras entrenaban unos años atrás. “Le pregunté acerca del tema y él no quiso conversar sobre eso en aquel entonces. John me dijo que Andy estaba preocupado por las evidencias de autolesión en el cuerpo de Nick... Y culpo a otros por esto. Por presionarlo tanto, por criticarlo. Incluso la gente que creímos que lo apoyaba” expresó Norlaila.

“Ese periodo fue muy difícil. Solo quería estar al lado suyo constantemente para poder verlo. Si lo puedo ver, sé que está bien. Y si no puedo verlo, me preocupo por él tanto que se hace muy difícil” sentenció la madre del actual número 21.

El enfrentamiento que lo cambió todo

Otro punto importante que aborda Kyrgios en el documental es un partido contra Rafael Nadal en Wimbledon 2014, el cual terminó con triunfo para el australiano.

El protagonista del capítulo menciona que su carrera profesional cambió para siempre tras dicha victoria, mencionando que: “Realmente no sabía lo bueno que era. Cuando tenía 17, solo pensaba que tenía un crecimiento acelerado, y entonces empecé a deslizarme y moverme y las cosas se pusieron un poco serias... 2014, tuve mi revelación en Wimbledon y mi vida cambió”.

“Pasé de ser alguien a quien nadie conocía, a que la gente acampara fuera de mi casa. Ese partido cambió todo. Desde ese día en adelante, mis expectativas de ser la próxima gran estrella fueron masivas” sentenció Nick Kyrgios.