La autocrítica de Quinteros tras su airada reacción en el clásico contra la UC: “Quizás me excedí en la protesta”

Colo Colo ya dejó atrás el clásico del fin de semana y se prepara con todo para su próximo desafío internacional. Este miércoles los albos se enfrentarán a River Plate por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la previa de este duelo Gustavo Quinteros, técnico del Cacique, tomó la palabra para referirse al partido que puede resultar clave para definir al ganador del Grupo F.

Sobre el cuadro albo el DT señaló que “veo al equipo muy bien, ojalá lleguemos con todos los jugadores recuperados. Confiados en que podemos hacer un buen partido y esperamos jugar al máximo, enfrentaremos a uno de los mejores de Sudamérica”, reconoció.

Sobre la fórmula que ha preparado para salir victorioso indicó que “tenemos que salir a jugar con lo mejor y estar al máximo nivel individual, para que en lo colectivo podamos superar al rival. Es la única manera. Ellos vienen hace mucho tiempo con una idea de juego clara y con logros importantes”.

En la misma línea, agregó que “Tenemos que aprovechar los espacios que siempre hay cuando los equipos proponen. Espero que sea un buen espectáculo y que se juegue bien”.

Para Quinteros una de las claves estará en la rápida recuperación y la presión alta. “A River no hay que dejarlo salir jugando, no pueden recibir los volantes con espacio y sus dos delanteros son muy peligrosos; uno va a de frente y el otro mete diagonal. Hay que estar muy sólido y ganar los duelos individuales”.

En cuanto a las posibles bajas, dio muestras de tranquilidad en lo que se refiere a Emiliano Amor y Juan Martín Lucero. “Emiliano está bien, hoy casi no sintió molestia así que es probable que pueda jugar. Ojalá pueda jugar todo el partido, es una pieza importante del equipo. Vamos a esperar hasta mañana, tampoco lo vamos a arriesgar.

“Lucero hace dos días que está entrenando normal. Emiliano va a llegar más justo y lo esperaremos hasta el último momento, sin arriesgarlo”, insistió.

Elogios a Marcelo Gallardo y Paulo Díaz

Paulo Díaz es una de las principales figuras de la zaga de River Plate.

En la misma oportunidad Gustavo Quinteros aprovechó de valorar el trabajo que ha venido desarrollando el DT de los Millonarios. “Gallardo ha hecho un tremendo trabajo todos estos años. Los entrenadores apreciamos eso; todos los años llegan y se van jugadores, hay que armar todo de nuevo y él sigue haciéndolo bien, consiguiendo resultados, consigue los objetivos”.

A su vez, valoró este choque, pues “me pone contento enfrentar un equipo que juegue bien y sea importante en Sudamérica. Es un desafío importante para ver en qué nivel estamos y todo lo que hay que seguir mejorando para ser más competitivos”.

“Estos partidos te ayudan a crecer y a competir al más alto nivel. Hay que dar el máximo y un poco más para poder igualar las fortalezas del rival”, complementó.

En cuanto a Paulo Díaz, el DT del Cacique apuntó que “Está jugando muy bien. Lo he analizado, he visto algunos partidos de River y Díaz está cumpliendo una excelente labor. Es un buen jugador. Tiene juego aéreo, buena salida desde el fondo. la verdad es que lo está haciendo muy bien. Es un jugador que ya conocemos. No es solo un gran aporte en River, sino que también en la selección chilena”.

Cambios en la directiva y autocrítica tras la expulsión en el Superclásico

Gustavo quinteros no se quedó fuera de los movimientos que se están dando en el directorio de Blanco y Negro. Pese a esto, su postura es concentrarse en lo deportivo.

“Estamos enfocados en el partido de mañana. En los próximos días podremos hablar de eso. Lo que sí, siempre hemos trabajado muy cómodos; con Valladares, Espina, Aníbal, etc. Hoy no dejaremos que nada nos desconcentre”.

También realizó una autocrítica por su reacción en el clásico contra Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. “Yo lo que hice fue reclamar una falta que era la segunda amarilla para un jugador y podíamos aprovechar la superioridad numérica. Defendí lo que creo que era justo, pero quizás me excedí en la protesta”, aseguró.

El duelo entre Colo Colo y River Plate por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado para este miércoles a partir de las 20.00 horas en el estadio Monumental