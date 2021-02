La Calera ultima la vuelta de Paqui Meneghini

Francisco Meneghini (32 años) entrenará a La Calera. El técnico y el club llegaron a un acuerdo para las próximas dos temporadas, que solo está pendiente de la firma. Juan Pablo Vojvoda ya tiene sustituto. El debut en Libertadores del cuadro cementero lo asume un técnico que ya estuvo anteriormente en la casa.

El analista de Bielsa y Sampaoli en sus respectivos tiempos en la Roja inició su carrera como entrenador en solitario precisamente en La Calera, desde noviembre de 2018 hasta septiembre de 2019, con un 50,5 de rendimiento en 33 partidos dirigidos. El torneo pasado lo trabajó al frente de Audax Italiano durante 25 fechas, hasta que fue destituido a principios de diciembre.

Meneghini recibe una segunda oportunidad en La Calera, club del que se marchó sin entenderlo después de juntar seis partidos consecutivos sin ganar. “El club ha decidido poner fin al vínculo contractual que teníamos. No compartimos la decisión, no estamos de acuerdo, pero lo respetamos y no queda más que decir gracias. La situación fue sorpresiva. No hay nada económico, es una decisión del club unilateral y hay que aceptarla. De ninguna manera conversé con otro club”, declaró entonces el técnico.

Con la contratación de Paqui, el único equipo de Primera que se mantiene sin entrenador aún es Universidad Católica.