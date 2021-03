La enigmática reacción de Vidal tras conocerse la capitanía de Bravo

Por primera vez desde aquel fatídico partido de octubre de 2017 frente a Brasil, que selló la suerte de Chile en su objetivo de ir a Rusia y quebró el camarín de la Roja, Claudio Bravo volvió a portar la jineta de capitán. Durante todo este período, el brazalete fue llevado por Gary Medel o, incluso, Arturo Vidal, con quien precisamente se enemistó el hoy jugador del Betis.

Si bien tras el terremoto, volvieron a coincidir, la convivencia nunca fue la misma y solo compartieron una relación profesional, toda vez que Reinaldo Rueda se inclinó por el King para darle la capitanía, cuando el Pitbull no estuvo y la Selección se midió con Guinea.

Hoy, con Vidal recuperándose de una lesión en Italia y con Medel como titular, Martín Lasarte le regresó la jineta al golero. Minutos después de oficializarse la formación nacional y el rol del guardameta, el volante del Inter subió una enigmática historia a su cuenta de Instagram, donde puso un emoji de enojo y otro de sueño, acompañado del mensaje de “buenas noches”. Es decir, el mediocampista, habitual seguidor de los partidos nacionales y de la Roja, optó por irse a dormir.

Arturo Vidal y Claudio Bravo, en la previa del partido de Chile y Perú por las Eliminatorias para Qatar 2022 FOTO: Francisco Longa/AGENCIAUNO

El mensaje del oriundo de San Joaquín recordó a otro que envío en su estadía en Barcelona. En aquella ocasión publicó una historia con un emoji gigante de enojo, coincidentemente después de haber jugado solo tres minutos frente a Tottenham, por la Champions League. Días después hizo algo parecido cuando tampoco jugó ante Valencia. “Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos!!!”, publicó junto a una foto de él mismo sentado en el banquillo de Mestalla, historia que luego borró.

Sin embargo, esos mensajes no pasaron desapercibidos en la dirigencia de Barcelona y ahí la respuesta no se hizo esperar. “Ha faltado el respeto a sus compañeros y estoy seguro de que rectificará”, dijo en esa ocasión Pep Segura, manager del elenco culé, quien no se quedó ahí: “Entendemos que de alguna manera él es muy consciente de que estos tweets le han perjudicado más a él que a nadie más. Creo que él va a rectificar”.