La honestidad de Mauricio Isla en el mal momento de la Roja: “Si perdemos el martes será una tragedia”

Mauricio Isla fue el primer jugador de la Roja que dio la cara luego de la caída ante Argentina en Buenos Aires. El Huaso, que actuó como capitán por primera vez, se mostró resignado, debido al estatus que ha adquirido el elenco dirigido por Lionel Scaloni, con los títulos consecutivos que han sumado.

En esa línea, el carrilero hizo un breve análisis del partido. “Tratamos de hacer lo mejor, ellos tocaron el balón bien. En el primer tiempo jugamos bien. Con un toque o dos toques se encontraron con el gol. La de Catalán pegó en el palo. Tenemos que seguir adelante, con madurez y humildad, y tratar de sacar los puntos el martes. Tenemos que ser humildes, sabemos lo que estamos pasando. Seguro que lo vamos a sacar adelante y vamos a ir al Mundial”, dijo a Chilevisión.

Eduardo Vargas no pudo encontrar los caminos al gol. Foto: Alejandro Pagni/Photosport

“Contra Bolivia hay que salir a buscarlo. Hoy lo hicimos, con nuestras dificultades. Ya pasó la época linda. La gente sabe que hemos tenido cambios, hay que darle la confianza a los que están. Somos distintos al fútbol brasileño y argentino. Sabemos que si perdemos el martes va a ser una tragedia”, agregó.

Además, abordó el hecho de portar la jineta en un encuentro de la Selección. “Estoy contento, es la primera vez después de tantos partidos que me toca ser capitán. Me toca estar a mi ahora, Alexis Sánchez está afuera, Claudio Bravo se retiró. Siempre me sentí importante dentro del equipo, pero hoy me tocó así, amargo por la derrota”, fueron sus palabras.