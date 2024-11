La Pantera dice adiós: Daniela Seguel anuncia su retiro del tenis

En el día de su cumpleaños número 32, Daniela Seguel anuncia su retiro del tenis profesional. La Pantera llegó a ser 162 del mundo, una de las mejores exponentes en tiempos modernos, y en los últimos años tuvo una serie de dificultades que la hicieron caer hasta el puesto 771 del ranking de la WTA. En dobles llegó a ser 110 del orbe e, incluso, jugó Wimbledon.

“¡Hola! Hoy quiero contarles que hace unos meses he decidido dejar el tenis profesional. No ha sido para nada una decisión fácil, pero si tomada con mucha tranquilidad y sabiendo que era el momento indicado. Ha sido un viaje hermoso, de mucho esfuerzo, dedicación y de muchísimo aprendizaje. Una carrera con infinitas alegrías y momentos maravillosos que quedarán por siempre grabados en mí y por supuesto también tristezas, que fueron y son necesarias para crecer”, expresó la deportista en una sentida carta.

“Quisiera agradecer a mi familia, porque ellos han sido mi pilar fundamental desde el día uno hasta hoy, sin ustedes, nada de lo que soy hoy sería posible, gracias por entregarme los valores que me hacen ser la persona que soy, pero por sobre todo gracias por su amor infinito y por el apoyo y la confianza incondicional que me han entregado. Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños, gracias por su gran esfuerzo, porque a pesar de que a veces se ponía difícil, siempre dieron todo de ustedes para que pudiera seguir adelante. Como me dijo alguna vez mi papi ‘si tú eres feliz yo lo soy’. ¡Gracias a mis tíos, primos y toda la familia en general, por su apoyo, amor, confianza y por cada festejo y recibimiento en casa!”, continuó.

Dentro de su agradecimiento, hubo palabras para la Federación de Tenis de Chile, el Instituto Nacional de Deportes y el Comité Olímpico y también al equipo de que es fanática.. “A cada persona que ayudó para conseguir o llegar a esas marcas o empresas, en especial a mi Negra Marce, que hoy es parte importante también de mi familia; gracias por el apoyo y por confiar en mí. Mención especial a Colo-Colo, el club de mis amores, y al directorio encabezado por Aníbal, que llegó en un momento muy triste de mi vida, el fallecimiento de mi padre. Agradezco el aporte económico, pero más agradezco la oportunidad que me dieron de poder llevar el escudo del cacique por el mundo, todo un sueño para mí”, también destaca.

Esfuerzo y duros golpes

Oriunda de San Joaquín, la tenista destacó tempranamente. En junior asomó como un muy buen proyecto y luego dio el salto al profesionalismo, donde ganó 16 títulos en individuales, siendo el más importante el W60 de Barcelona 2017. Además, fue medallista de oro en Juegos Sudamericanos y Bolivarianos, además de llegar a la final de dobles del WTA de Estrasburgo en 2014.

Su carrera estuvo marcada por un duro momento cuando falleció su padre de un infarto fulminante, mientras presenciaba la final que ella disputaba en el Club de Tenis el Alba.

Tras su retiro, la Pantera maneja una opción para convertirse en capitana de las selecciones chilenas Sub 12 y Sub 14 del tenis nacional.