La UC se juega la temporada 2025

Universidad Católica se juega gran parte de lo que será su próxima temporada en el partido de este sábado. A las 18 horas, la UC recibe en Santa Laura a Coquimbo Unido. Un triunfo la mete en la Copa Libertadores y le da los 500 mil dólares que recibe el Chile 3, para clasificar a la segunda fase previa del máximo certamen continental. Una derrota, en cambio, la obligaría a estar atenta a lo que suceda en el duelo que se juega en paralelo, entre Deportes Iquique y Unión Española. Eventualmente podría ponerle atención a la disputa del domingo entre Everton y la U. Todo depende de las combinaciones de resultados.

Para el equipo de Tiago Nunes es imperativo clasificar a la Libertadores. Para Cruzados sería un golpe, tanto deportivo como para las arcas del club, estar tres años seguidos alejados del principal torneo del concierto sudamericano. Más aún, considerando que sus participaciones en las últimas dos ediciones de la Copa Sudamericana han sido para el olvido, quedando fuera en el duelo preliminar.

Fernando Zampedri celebrando su gol ante Cobreloa, en Calama. Foto: Photosport

Este jueves, en rueda de prensa, el técnico brasileño le bajó el perfil a una eventual caída en la tabla, argumentando que la Sudamericana es un certamen importante y que no se le puede mirar en menos. Pero también reconoció que la aspiración del grupo es terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

El proyecto 2025

Gran parte de la inversión que realice la UC para 2025 en lo que al armado de plantel respecta se define esta tarde. Durante los últimos años, en los que no han logrado clasificar a la Libertadores, los refuerzos que llegaron a la tienda cruzada, en su mayoría, no terminaron de convencer.

Si ir más lejos, este año vivieron las salidas anticipadas de Lucas Menossi y Joaquín Torres, quienes no se pudieron ganar la titularidad con Nunes. Aunque Juan Tagle los considera casos diferentes. “Mezclar las dos cosas no es razonable. Lo de Lucas fue una situación personal, había tenido rendimiento. Joaquín, en tanto, no rindió lo que esperábamos y fue un acuerdo amistoso su salida. Cometemos errores, hay jugadores que no funcionan. Hemos tenido más errores en los últimos años, tenemos que seguir trabajando para mejorar”, reconoció hace algunas semanas.

La UC recibe a Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

En San Carlos de Apoquindo esperan dar en el clavo con los nombres también porque el próximo año serán locales en su nuevo estadio. Según señalan al interior de la concesionaria, desde marzo o abril ya esperan disputar partidos en el refaccionado recinto de Las Condes.

Por otro lado, en materia de renovaciones, se revisa caso a caso. En la directiva han sido claros en que esperan contar con Gonzalo Tapia, pero también saben que tiene chances de partir. Nunes no tuvo problemas en contar que lo ha aconsejado en caso de elegir Brasil como próximo destino.

Diferente es la situación de Nicolás Castillo, quien no logró continuidad y hoy está lejos de extender su vínculo. El ariete ya sabe que se irá y ha enviado mensajes en las redes sociales. “A veces te pagan así cuando lo das todo”, escribió.

Buscan su chance

Entre hoy y mañana también se definen los cupos de la Copa Sudamericana. Del cuarto al séptimo van al certamen subcontinental. Everton está asegurado, aunque tiene la opción mínima de ir a la Libertadores.

El último cupo se lo pelean entre Palestino, Coquimbo Unido y Ñublense. Todos ellos juegan el domingo a las 12, menos los piratas. Están expectantes a lo que suceda en otras canchas.