Leonardo Gil pone en duda su continuidad en Colo Colo: “Quedan dos días; ya veremos”

El camarín visitante del Metropolitano de Barranquilla era todo alegría. Colo Colo consiguió un esforzado triunfo de 2-1 sobre Junior, resultado que dejó al cuadro chileno en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Una situación que no ocurría desde hace seis años, cuando el cuadro albo superó a Corinthians de Brasil. Por esa razón, los jugadores albos no podían ocultar su satisfacción.

“Han venido chicos con mucha jerarquía. Colo Colo se está haciendo fuerte. Es una cara distinta. Antes no teníamos tanta jerarquía, hoy tenemos más y se nota”, aseguró Leonardo Gil a ESPN.

Asimismo, el mediocampista rescató que “hace tiempo buscábamos esto en la Libertadores. Mañana, sea cual sea el rival, da lo mismo. Teníamos que lograr este pasaje, es importante para mí, en lo personal”.

Sirenas argentinas

Al margen de las celebraciones de rigor, también es una semana de definiciones para parte del plantel de los albos. Tal es el caso del volante Leonardo Gil, quien está en su último año con el equipo.

El Colorado es uno de los futbolistas que ha perdido espacio en los últimos duelos. Al menos en este momento, la prioridad del técnico Jorge Almirón en la mitad de la cancha la tiene Vicente Pizarro sobre el exjugador de Estudiantes de La Plata.

En ese escenario, el volante tampoco ve con malos ojos la oportunidad de partir. Así, en esta semana se filtró el interés de San Lorenzo de Almagro, con el cual reconoce haber sostenido conversaciones.

“Sí, Hay un interés de San Lorenzo, estuve ahí charlando un poco. Pero la prioridad la tiene Colo Colo, es mi casa, estoy feliz. Este club me ha dado muchísimo y yo me he entregado el máximo. Que sea lo que Dios quiera y lo que diga el destino”, afirmó Gil.

El mediocampista termina contrato hasta finales de este año. Sin embargo, tal como el propio Gil advierte, no se ha sentado con la directiva para tratar una eventual extensión.

“Aún no he hablado con Colo Colo sobre mi renovación. Hay que esperar a ver qué pasa. Tengo contrato hasta diciembre, mi familia está bien en Chile. Hoy toca disfrutar porque hace mucho que venimos buscando esto, nos ha costado formar este grupo”, sostiene el jugador.

Un momento clave para su futuro, ya que “el jueves cierra el libro de pases en Argentina, aún no se nada. Quedan dos días y ya veremos. En lo inmediato, estamos disfrutando. Me quiero quedar, pero vamos a ver qué pasa”.