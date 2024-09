Los curiosos memes que deja la victoria de Argentina sobre Chile

Este jueves la Roja de Ricardo Greca estuvo lejos de conseguir el resultado que esperaban al enfrentar a Argentina por las Eliminatorias sudamericanas. La Albiceleste golpeó en el segundo tiempo y terminó imponiéndose por 3-0 a Chile.

De esta forma, con siete fechas disputadas, el Equipo de Todos queda con nulo margen de acción. Se instala en el penúltimo puesto de la tabla, con cinco puntos de 21 posibles. Con este panorama, ganarle a Bolivia el próximo martes es una obligación.

Con todo esto, surgieron una serie de memes por lo ocurrido en Buenos Aires. Algunos de ellos destacaron la capacidad del cuadro a cargo de Lionel Scaloni para seguir acumulando triunfos, mientras que otros remarcaron la fuerte forma de defender de Cristian Romero.

La reacción de la prensa argentina

Una vez conseguida la victoria, la prensa del otro lado de la cordillera alabó el juego de Scaloni que otra vez hizo ver mal a Chile. “En una emotiva noche, la selección argentina aplastó a Chile y sigue de fiesta”, escribió Olé, asegurando luego que los jugadores le dijeron a su entrenador que “sigue la fiesta, sigue el dale campeón... sigue todo sigue igual”.

Agregaron que “tampoco ya duele Chile y sus finales. Si Argentina, de hecho, acaba de ganarle otra vez (y de yapa golearlo 3 a 0) para seguir en lo más alto en el camino rumbo al Mundial 2026″.

Por su parte, Clarín encabezó su crónica diciendo: “Argentina goleó a Chile en una noche de toques y golazos en el Monumental”. Acto seguido, detalló que “la selección argentina se floreó y goleó este jueves a Chile por 3-0 por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas”.

También describió que “fue un show de la Scaloneta, que manejó todo el partido y construyó un gran triunfo de la mano de los tantos de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala” y destacó que todo lo hicieron sin dos de sus grandes estrellas.

“El equipo que dirige Lionel Scaloni continúa en la senda de la victoria para mantenerse como líder de la tabla de posiciones rumbo al Mundial 2026 con 18 puntos sobre 21 posibles. Por primera vez en 18 años, no contó con Lionel Messi, en plena recuperación de la lesión, ni con Ángel Di María que tuvo su emotiva despedida en la previa del encuentro”, sostuvo.

Las palabras de Ricardo Gareca

El entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, fue claro en su análisis de la derrota. “Nos costó encontrar. Creo que nos acomodamos después de los 30. No fue un buen partido nuestro. De cara a lo que viene, tenemos que mejorar. Partido difícil. Creo que Argentina estuvo bien, aunque lo pudimos controlar. La más clara del primer tiempo la tuvimos nosotros. También tuvieron esa dosis de suerte. Pudimos haber concretado ese cabezazo que pegó en el palo, pero no se dio. Nos complicó ese gol en el inicio del segundo tiempo. No se discute el triunfo de ellos”, estableció de entrada.

“Entendieron. A veces las cosas no salen. Mucho tiene que ver el rival, también. Nos superaron. No hay lugar para lamentos. Hay que dar vuelta la página. Cada partido es un momento diferente. Nos tenemos que recuperar para Bolivia”, añadió sobre la forma en la que el plantel asumió su mensaje.

“Hay que levantarse. Las Eliminatorias son así. Es una historia que conozco. Cada partido es una historia diferencia. Hay lugar para el análisis, para corregir, pero hay que dejar atrás. El primer día duele. Creo que tenemos los argumentos para levantarnos. Ojalá que la gente nos apoye, que no deje de confiar en nosotros, que estamos en condiciones de levantarnos. El equipo va a responder. No tengo dudas en eso”, agregó.