La impactante confesión de Mari Osaka, hermana de Naomi, que acusa sufrir abusos de su padre: “Si vuelves con intenciones de golpearnos, te mataré”

Impacto en el mundo del tenis luego de una estremecedora confesión. Mari Osaka, hermana de Naomi, acusó a su padre Leonard Francois de abuso hacia ella y su madre.

La menor de las tenistas, que se retiró tempranamente de la actividad en 2021, realizó la confesión a través de sus redes sociales, plataforma en la que también amenazó a su progenitor. “Quiero que sepas lo disgustada y decepcionada que estoy contigo, como padre y como ser humano en general. Has abusado de mí desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente e invadiendo nuestra intimidad”, indicó en su mensaje, a modo de introducción.

“Hago esto público porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme, y en nuestras reticencias a llamar a la policía. Hasta aquí hemos llegado, la próxima vez que te vea llamaré a la policía. Considéralo una amenaza. No me importaría si te matan, teniendo en cuenta lo mucho que me has dañado a mí y a toda la familia, así que si vuelves con intenciones de golpearnos te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres. Sé desde que nací que soy hija del diablo, Dios me ayude cuando vuelva”, sentenció en su cuenta de Instagram. No obstante, esta misma, con el texto incluido, terminó siendo eliminada con el pasar de los minutos.

El posteó que realizó Mari Osaka acusando a su padre. Foto: captura de pantalla.

Regreso de Naomi y retiro de Mari

Leonard Francois fue quien inició a ambas hermanas en el tenis. Naomi, que actualmente tiene 26 años, suma siete títulos WTA, entre los que destacan cuatro Grand Slam (dos Australian Open y dos US open). Además, también logró consolidarse como la número 1 del ranking mundial.

Hace menos de una semana, la tenista de 26 años regreso al circuito con una victoria en Brisbane. La japonesa superó a la alemana Tamara Korpatsch luego de estar 15 meses fuera de las canchas. Naomi retornó después de un parón de 15 meses se convirtió en madre. En ese intervalo, Osaka sufrió serios problemas de salud mental, algo que ya había admitido padecer en el pasado.

Mari, en tanto, alcanzó el puesto 280°. Incluso, ambas disputaron juntas algún torneo de dobles. Sin embargo, en 2021, con solo 24 años, la menor de las Osaka decidió poner fin a su carrera al señalar que ya no disfrutaba la actividad. Hoy, tras las declaraciones, esto genera más ruido. Ambas mantienen una estrecha relación, algo que se reflejó tanto en los años en los que compartieron carrera, como en múltiples declaraciones de cada una.