Nick Kyrgios explora su lado más íntimo: abre cuenta en OnlyFans

Nick Kyrgios siempre se las arregla para sorprender. El australiano ha disputado apenas un partido en los últimos 12 meses, producto de las lesiones y justo después de haber llegado a la final de Wimbledon de 2022. Mientras continúa la incertidumbre sobre cuándo volverá a las pistas, el exnúmero 13 del mundo sigue dando noticias fuera de ellas y la última está relacionada con una íntima faceta de su vida, relacionada con las redes sociales y en concreto con OnlyFans.

A través de su cuenta de X, el oceánico informó que se sumará a esta red, donde los famosos y no tanto comparten fotografías y videos más privados.

“¡Únete a mí en Onlyfans! ¡Suscribirse es gratis para todos!”, escribió Kyrgios en un mensaje, en el que también se podía leer información sobre el contenido que compartirá. “Todo, desde detrás de escena hasta en la cancha y la vida cotidiana. Nos vemos a todos allí”, indicó el australiano, quien dejó el link en su biografía del ex Twitter.

OnlyFans tiene la opción de seguir perfiles de pago, algo que se realiza de manera más o menos habitual y permite generar importantes ingresos. Sin embargo, el tenista de 28 años, junto con la apertura de su cuenta privada, sugirió que esta será totalmente gratuita para los consumidores.

Por ahora, su regreso a las canchas sigue siendo una incógnita, pero al menos sorprendió a sus más de 635.000 seguidores, a quienes invitó a compartir tiempo con él también en OnlyFans, una red social en la que el contenido deportivo no se lleva tanto y sí más con un fin privado.

Brutal confesión

Hace unos días Kyrgios, hizo noticia por una cruda confesión sobre los excesos que ha cometido a lo largo de su vida. “Aquella fue una época bastante oscura (los últimos años), sinceramente. Gané torneos en el circuito profesional bebiendo cada noche, autoinfligiéndome lesiones, quemando cosas en mi brazo, haciéndome cortes en mi cuerpo por diversión. Hacerme daño se convirtió en una adicción. Me odié a mí mismo. Odiaba levantarme y ser Nick Kyrgios”, comentó con terrible honestidad en el programa británico Piers Morgan Uncensored.

Finalmente, valoró el cambio en su vida. “Después de abrirme y contar todo esto, he sido capaz de ayudar a mucha gente. Siento que he sido un faro para mucha gente que lo está pasando mal. Cuando se sienten sobrepasados, apuntando hacia las drogas o el alcohol, se abren y sienten que me puedo identificar con ellos. Eso ha sido lo más poderoso que me ha ocurrido en mi carrera: que la gente acuda a mí con problemas reales. Me mandan fotos en Instagram, mensajes directos, en los que dicen que quieren suicidarse. He tenido charlas con estas personas, a veces incluso llamadas. Noto que eso marca la diferencia y me hace estar realmente orgulloso”, concluyó.