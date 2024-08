“No lo podía creer”: la divertida anécdota de Rodrigo de Paul con Juan Antonio Pizzi en el Valencia de España

Rodrigo de Paul ha conseguido con Argentina un importante palmarés. Junto a la Albiceleste en los últimos años ha conseguido transformarse en campeón de las Copas América de 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022.

Claro que en sus inicios en el fútbol, sumó su primera experiencia internacional en el Valencia, donde se integró al equipo que en ese entonces dirigía Juan Antonio Pizzi. Claro que su arribo estuvo marcado por una insólita anécdota.

“Yo acá en Racing estaba muy bien. Tenía 18 años y era el capitán del equipo. Me pasó todo muy rápido. En Valencia estaba Pizzi de entrenador. Me llama y me dice: ‘voy a armar un equipo alrededor tuyo’”, comenzó señalando el volante en diálogo con el programa emitido por streaming ‘Nadie dice nada’.

“Ahí dije: ‘es la mía’. El día que yo llego, entro al hotel y sale Pizzi con las valijas y me dice: ‘me echaron’. No lo podía creer. El Valencia me había comprado ya. Después vino otro entrenador, un portugués. Todo súper bien”, apuntó el Motorcito.

Tras ello, contó cómo fue su experiencia en el primer equipo, aunque su debut no comenzó como esperaba. “Estaba en el banco, entro 40 segundos y me echaron. Pegué un codazo, parecido al de Leo en la Selección en su debut. Termina el partido, viene el director deportivo y me dice: ‘tranquilo, no es una jugada de expulsión. La roja te la van a sacar. Nosotros vamos a hablar con la Federación’. El lunes, la tapa del diario de Valencia era: ‘CUATRO FECHAS A DE PAUL’. Pasé de pensar que me la sacaban y jugar el domingo, a estar un mes sin jugar. Estaba liquidado”, recordó.

Otro aspecto que trató fue su paso a transformarse en una estrella y referente como seleccionado, lo que lo llevó a ser fichado por el Atlético de Madrid.

“El futbolista vive en una cárcel de oro, porque vos tenés un montón de cosas, pero siempre estás privado de disfrutarlas. Porque tu vida no te deja estar en los lugares que vos querés”, lanzó.

“Al final, lo más valioso en la vida es el tiempo. Yo hace 10 años que no festejo mi cumpleaños con mi mamá, el de mis hermanos, de mis amigos. Me perdí toda una etapa. Hoy vengo y disfruto de ellos, pero tienen sus familias, sus hijos… Me pasa que si hoy algún familiar tiene un problema, yo no puedo venir. Sí, tengo tiempo libre, pero no puedo irme de Madrid”, agregó poniendo en evidencia lo que sufre por la exposición y las responsabilidades que tiene como futbolista.

Además, reveló que su intención en el corto plazo es continuar con los colchoneros. “Depende mucho de la edad. Hoy no pienso lo mismo que pensaba hace diez años. Cuando empezás tu carrera no te fijas mucho en cosas extra futbolísticas. Uno toma decisiones en relación a los clubes porque quiere jugar, que es lo que al final nos gusta. Cuando sos más joven, lo que más pesa es que te llame el técnico o el director deportivo. No le das mucha bola a la ciudad, a los argentinos. Eso no”.

“Hoy, a mi edad y con tanto recorrido, viviendo en Madrid que es una ciudad espectacular, digo para yo moverme de ahí, pienso mucho más en lo extra futbolístico, que en lo futbolístico. Vivir bien, quienes están, como me relaciono. Busco otras cosas”, añadió.