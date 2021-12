Ocho clubes se suman a la denuncia de la U contra Melipilla: “Es por transparencia”

Primero fue Universidad de Chile. El sábado, en la previa al duelo ante Unión La Calera, el equipo que se jugaba el descenso denunció a Melipilla en el tribunal de disciplina. Luego, diferentes equipos de Primera División y Primera B se fueron sumando: Huachipato, La Serena, Audax Italiano, La Calera, Ñublense, San Felipe, Puerto Montt y San Luis.

Los Potros, que se ganaron la permanencia en cancha, hoy son apuntados por diferentes equipos que adjuntaron, entre otros documentos, la declaración jurada que emitió Gino Valentini, ex gerente deportivo del club, quien expuso una serie de conductas irregulares que el directorio de la ANFP no consideró suficientes como para ejercer una acción similar ante la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que encabeza Exequiel Segall.

Valentini había expuesto que su desvinculación del club melipillano, en enero, se había producido por “no estar de acuerdo con la forma en que se manejaban los contratos de trabajo de los jugadores del fútbol profesional de dicho equipo”. Apuntaba directamente a la exigencia de dobles contratos, una práctica que está prohibida en el reglamento y que expone a sanciones que llegan hasta la desafiliación, la sanción más grave que contempla el ordenamiento jurídico del fútbol chileno.

Valentini sugería incluso eventuales arreglos de partidos. “Existió arreglo de algunos jugadores rivales en los partidos donde se disputó el ascenso ante Vallenar y Unión San Felipe. Yo presencié conversaciones en donde se explicó cómo se realizarían estas maniobras”, exponía.

Lorenzo Antillo, el presidente de Audax Italiano, explica la decisión de denunciar a Melipilla. “Lo hice por un asunto de transparencia. Para que todo lo que se dice se investigue y no quede en duda. Tampoco es que quiera perseguir a Melipilla, por lo mismo si lo tratan en el Tribunal este u otro martes no me influye. Solo que se investigue realmente”, dice a El Deportivo.

Este martes, cerca de las 19 horas, el tribunal de disciplina acogerá los reclamos y realizará las primeras gestiones.