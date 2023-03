¿Penal o no penal?: los audios del VAR en una de las polémicas del Audax - UC por la Sudamericana

El martes, en Rancagua, Audax Italiano dio el golpe y le remontó el marcador a Universidad Católica, para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 y dejar en el camino a los cruzados, en un duro golpe para el proyecto de Ariel Holan en el año.

El partido entre itálicos y franjeados tuvo una que otra polémica. Por ejemplo, sucedió apenas estaba comenzado el compromiso en El Teniente. En los cinco minutos, en la UC reclamaron por un posible penal debido a una mano de Carlos Labrín. El juez del compromiso, el colombiano Jhon Ospina, desestima la acción.

Durante esta tarde, la Conmebol liberó los audios del VAR, en el cual incluyó una explicación para el no cobro del penal.

“En el minuto 5 del primer tiempo y producto de un pase al área penal del equipo verde (Audax), el defensor (Carlos Labrín), al ir a buscar el balón con un atacante blanco (Fernando Zampedri), cae producto de esta acción y toca el balón con su mano en una acción natural, no deliberada y con la normal necesidad de apoyarse en el piso. El árbitro, al ver la situación, deja que el juego continúe por no configurarse la acción de mano. El VAR, luego de chequear por distintos ángulos, velocidades y consideraciones, confirma la decisión de campo: mano no sancionable”, dice el relato del video, argumentando los motivos por los cuales la jugada no se considera una pena máxima.

Respecto a los audios del VAR, el juez principal dice en el momento que se trata de una “mano de apoyo”. Mientras que el encargado del VAR, John Perdomo, dice: “Correcto, le pega en la pierna, va girando, el jugador está de espalda”. El árbitro añade: “Va cayendo y pone su mano. No hay movimiento adicional. Pega en la mano, pero el contacto no me da”.