Los detalles del testamento de Pelé que causan impacto en Brasil

En Brasil una de las noticias del día es la vocería realizada por el abogado de Pelé para entregar detalles del testamento del ex futbolista, quien falleció el 28 de diciembre de 2022. Me Kignel confirmó que en el texto se incluye a una mujer que podría ser una hija no reconocida del astro, pero que para eso sea confirmado se realizará una prueba de ADN.

Fue el anunció que más impacto causó en la rueda de prensa: la noticia de que Edson Arantes do Nascimento podría tener un octavo hijo. “Se indica la posibilidad de la existencia de otra hija, cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no se pudo realizar (a Pelé) por la pandemia y su estado de salud...Es una brasileña que pide ser reconocida como su hija y de la que no sabemos mucho, salvo que ha emprendido acciones legales en Brasil por una búsqueda de paternidad”, expuso el abogado a AFP. Incluso, el medio local G1 asegura que en septiembre del año pasado, un tribunal ordenó al ex Santos a someterse a una prueba sanguínea para corroborar si existe un vínculo sanguíneo entre él y la mujer que ahora aparece en el testamento.

Debido a la muerte del delantero, esta prueba de ADN deberá ser tomada por uno de los siete hijos de Arantes do Nascimento, por lo que se espera que en las próximas semanas se entregue más información en torno a este procedimiento que recibe la atención de todo Brasil.

Si el examen confirma que Pelé es el padre de la mujer, esta tendrá derecho a ser parte del reparto del 70% de los bienes del brasileño, quien decidió destinar ese porcentaje entre todos sus hijos. El 30% restante será para su última esposa, Marcia Cibele Aoki.

Eso sí, aún no se conoce el valor exacto de esos porcentajes, ya que el abogado también informó que el inventario completo no se ha llevado a cabo, pero que ya está confirmado que su viuda recibirá la casa donde vivían en Guarujá, un balneario de Sao Paulo y una participación dentro de la marca Pelé.

De confirmarse la consanguineidad entre el brasileño y la mujer en cuestión, este pasaría a tener ocho hijos, siendo la tercera ocasión en que se reconoce a otro descendiente. En 1996 y en 2022 el ex futbolista ya había confirmado ser padre de otras dos mujeres, nacidas en 1964 y 1968.