Pellegrini defiende su título con el Manchester City tras las acusaciones financieras contra el club: “Ganamos limpiamente”

Manuel Pellegrini y el Real Betis se preparan para enfrentar al Manchester United por los octavos de final de la Europa League. En este marco, el ingeniero concedió una serie de entrevistas en Inglaterra donde, entre otros temas, se refirió a la investigación que inició la Premier League contra el Manchester City, club al que dirigió entre 2013 y 2016, por algunas supuestas irregularidades que habría cometido la institución entre 2009 y 2018.

“Yo no estaba involucrado en esos asuntos, estaba a cargo del aspecto deportivo”, comentó el Ingeniero en diálogo con The Telegraph. Además, defendió el título conseguido con los Citizens en 2014. “Si alguien piensa que el título estuvo manchado, está equivocado. No está manchado. Lo que pasó en la cancha es indiscutible. Siempre me sentiré como un campeón de la Premier League, ganamos limpiamente”, expresó.

Pellegrini también comentó qué pasaría si tras la investigación se determina quitarle los títulos al equipo en el periodo investigado. “Aunque puede haber algunas sanciones, el equipo que terminó segundo nunca podría sentirse campeón porque no ganó en la cancha. Puede haber castigos administrativos, pero nadie podrá quitarnos ese título o las emociones que experimentamos”.

También dio a conocer su opinión sobre lo que ha logrado el Manchester City en los últimos años. “Más que el dinero, hay que mirar la seriedad del proyecto, y en ese aspecto el proyecto del City no tiene demasiadas fallas. Sus líderes han dado respuestas serias sobre cuáles son sus planes. La prueba es que han ganado muchas ligas en los últimos años, y esa inversión se ve recompensada”.

El arribo al City

También en la publicación Manuel Pellegrini aprovechó de tocar cómo fue que se dio su llegada al cuadro inglés. “El club compartía una forma de ver y entender el fútbol como la mía. Por eso me contactaron directamente a mí y no a otra persona. Hicimos eso durante tres años y luego siguió todo lo demás”.

También abordó la competencia por el cargo con Pep Guardiola y descaró sentirse incómodo con la situación. “Nunca me molestó porque tanto Ferran Soriano como Txiki Begiristain fueron muy sinceros conmigo desde el primer momento. Cuando se fue Mancini, en el City solo había dos opciones: Guardiola o Pellegrini”.

“Por varias razones, Pep no fue y me eligieron a mí. Nunca me sentí cuestionado durante esos tres años. El trabajo fue mejorando temporada a temporada y cuando Guardiola quiso venir, me fui con mucha amistad y sin rencores con nadie”, agregó.

Mejor liga vs. mejor fútbol

Manuel Pellegrini también se dio el tiempo para hablar con The Guardian, donde recordó su primer encuentro con el fútbol inglés, la rivalidad entre el Manchester City y el United, sus logros como entrenador y planteó cuál es la mejor competencia europea.

“Tuve la suerte de vivir en Manchester, de ver cómo los aficionados del United y del City vivían y respiraban fútbol. El éxito del City generó nuevas demandas para el United. Tradicionalmente eran más grandes pero está cambiando; los niños tienden a apoyar a los equipos ganadores. El fútbol inglés cambió pero respeta la tradición. Cuando llegué en 1988 se trataba de meter rápido el balón al área. Parte de esa esencia se mantiene. Un equipo que está 1‑0 arriba quiere un segundo y un tercero”, comentó el DT.

También resaltó la competencia inglesa. “El camino de Inglaterra es el camino correcto. Hay menos simulación y los árbitros lo dejan fluir. El espectáculo importa y ahí está la fuerza. City, United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, ahora Newcastle, todos podrían competir por la liga. La distribución del dinero es mejor, la cantidad generada. En España la diferencia es importante”.

Sin embargo, expuso que “Inglaterra es la mejor liga pero el mejor fútbol se juega en España. Mira la Champions League y el Real Madrid o el Barcelona son campeones. En la Europa League , Villarreal y Sevilla”.

Consultado sobre si ganar la Europa League con el Betis sería similar a que el United ganara la Champions. “Sería mucho más grande. El United lo ha ganado, tienen una historia. El Betis tiene ese deseo pero compite desde una posición desfavorable. No se puede comparar al Betis con el United. Incluso tener la oportunidad de enfrentarlos es pura esperanza”.

“Cuando ganas en clubes acostumbrados a ganar cosas, todo el mundo está contento, pero llegas a una final de Copa con el Betis, a una semifinal de Champions con el Villarreal, a cuartos con el Málaga, y miles esperan en el aeropuerto. Esas emociones son tan intensas por los clubes que son. He ganado 12 trofeos pero esa experiencia no tiene precio”, complementó Pellegrini.

El duelo entre Manchester United y Real Betis está programado para este jueves a partir de las 17.00 horas de Chile.