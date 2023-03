Con guiño a la U: la celebración de Marcelo Díaz tras el triunfo de Audax Italiano sobre la UC en la Copa Sudamericana

Audax Italiano consiguió este martes la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana después de imponerse por 3-2 a Universidad Católica en la llave a partido único que se llevó a cabo en el estadio El Teniente de Rancagua.

Una vez que se concretó la eliminación de la escuadra dirigida por Ariel Holan, llegó el momento de las celebraciones de los jugadores de audinos. Claro que entre ellas destacó la de Marcelo Díaz, uno de los refuerzos de los itálicos para esta temporada.

La particularidad es que el mensaje que compartió en redes sociales tenía una estrecha relación con su pasado azul. “León herido ruge más fuerte”, escribió el volante en una historia de Instagram.

El mensaje lo acompaño con el texto “vamos Audax querido” y unos emoticonos, entre ellos un león. Además, en la fotografía se ve al ex Universidad de Chile con el escudo de los laicos tatuado en el pecho.

El mensaje que compartió Marcelo Díaz en Instagram.

Una celebración más que esperada después de los conflictos que se desataron en el choque anterior entre Audax Italiano y Universidad Católica por el Torneo Nacional en la que Díaz terminó denunciando al juez Nicolás Gamboa que posteriormente fue suspendido por la ANFP.

Un regreso a la U que no se dio

La referencia a Universidad de Chile de Marcelo Díaz recuerda además que la intención que tenía el jugador en su regreso a territorio nacional era vestirse otra vez de azul.

Así lo había manifestado desde su desvinculación con Libertad de Paraguay. “Vengo a tomarme vacaciones. Mi contrato con Libertad expira el 31 de diciembre, ellos ya me han liberado, así que en teoría puedo firmar en cualquier equipo. Vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos, pero mi intención es quedarme en Chile y de aquí no me voy a mover”, relató en el aeropuerto de Santiago en su momento.

“Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente hasta el momento no se ha podido dar, pero vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante”, añadió.

Con el pasar de los días, el volante veía como la opción de volver con la U se disipaba poco a poco. “Hice todo lo que estuvo a mi alcance y más para regresar. Intenté de todas las formas posibles: pedí ayuda, pedí que intercedieran por mí y siempre fui respetuoso de la institución. Quise aportar mi granito de arena con la única intención de volver a ver a la U donde merece estar pero no se pudo”, expresó en diciembre a través de Instagram.

“Nunca exigí dinero porque nunca hubo una negociación. Y nunca hubo negociación porque nunca me ofrecieron volver”, agregó.

Poco después de aquello fue presentado como refuerzo de Audax Italiano donde volvió a apuntar a la dirigencia estudiantil. “Audax es el club que me quiso desde un comienzo, cuando llegué al país. Quería disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia. Dije que iba a jugar donde me quisieran. Audax mostró mucho interés por tenerme”, declaró.