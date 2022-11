El recado de Marcelo Díaz a Azul Azul tras aterrizar en Santiago: “Mi sueño es llegar a la U”

Retornar a Universidad de Chile siempre ha sido un sueño para Marcelo Díaz. El bicampeón de América es un habitual entre los rumores azules cuando cada ventana de fichajes se abre y para esta ocasión tampoco es excepción. De hecho, él mismo se refirió a la opción de volver a representar al club laico.

“Vengo a tomarme vacaciones. Mi contrato con Libertad expira el 31 de diciembre, ellos ya me han liberado, así que en teoría puedo firmar en cualquier equipo. Vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos, pero mi intención es quedarme en Chile y de aquí no me voy a mover”, relató “Carepato” en su llegada al aeropuerto de Santiago, reactivando aún más la ilusión del hincha azul.

Pero el mediocampista sabe que no es un sueño fácil. Ya han sido varias las oportunidades en que ha mostrado su interés por volver a Universidad de Chile, aunque sin éxito. “Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente hasta el momento no se ha podido dar, pero vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante”, agregó.

Eso sí, el volante de 35 años aclara que su intención de jugar en Chile tiene sus matices, porque no lo hará en cualquier equipo: “Hay clubes que lógicamente tienen la puerta cerrada por mi sentimiento azul”.

Finalmente se mostró al tanto del panorama de la U durante la campaña de 2022, aclarando que espera que el panorama cambie para este año. “Afortunadamente se pudieron salvar del descenso nuevamente y eso creo que te da un aliciente extra. Ahora lógicamente tienen que hacer las cosas bien para que el 2023 no vuelva a suceder lo mismo que viene sucediendo. Todos queremos que a la U le vuelva a ir bien. Imagino que ellos están trabajando para volver a tener éxito en lo deportivo y en lo institucional”, cerró Díaz.