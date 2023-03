“A Elías lo enfrento con Alexis, no con Vidal”: históricos de la Roja debaten sobre quién es el mejor futbolista en la historia de Chile

El debate sobre el mejor futbolista en la historia de Chile siempre está latente. A lo largo de los años, múltiples jugadores han hecho méritos para ganarse un lugar entre dicho reconocimiento. Por lo mismo, la gran cantidad de años de historia, mezclados con tantos nombres de alta relevancia en el deporte complican en gran medida la elección y el rumbo del debate.

Por una parte, el plantel que integró la Generación Dorada tiene como principal argumento la cantidad de títulos que obtuvieron por la Selección, además de disputar dos Mundiales y ser subcampeones de la última edición de la Copa Confederaciones de la FIFA, en 2017.

Por otra parte, siempre aparece la figura de Elías Figueroa, considerado el mejor defensor central en la historia de Chile, y también uno de los mejores a nivel mundial en su respectiva época. Fue capitán de la selección nacional, jugó 22 años al máximo rendimiento. Además, fue escogido tres veces consecutivas como el mejor futbolista de Sudamérica, cuando la competencia eran nombres como Pelé y Zico.

Pelé, Elías Figueroa y Gabriel Ruiz Tagle, ministro del deporte, en Isla de Pascua.

Para conocer la posición que guardan algunos referentes de la Roja tras los dichos de Don Elías, quien reabrió un viejo debate, El Deportivo se contactó con distintos jugadores que formaron parte de distintos procesos en la selección nacional. La respuesta para Jorge Contreras, subcampeón de la Copa América del ‘87, es clara. “Yo creo que Elías Figueroa sigue siendo el jugador más importante dentro de las épocas. Pasó a ser el jugador más destacado que ha tenido el fútbol chileno”, señaló.

Jorge Aravena prefiere quedarse con la alegría de haber contado con jugadores de gran calidad en el medio nacional. “Nosotros, que no tenemos tantos títulos, deberíamos estar felices de haber tenido a un jugador como Elías Figueroa en el pasado, y hoy tener a jugadores como Alexis, Vidal o Bravo. Deberíamos estar felices de tener futbolistas de ese nivel, compararlos me parece que no está bien. Alegrémonos que hemos tenido ese nivel de calidad en nuestra historia”, dice.

El debate de Sánchez, Vidal y Figueroa

Y es que el nombramiento de Alexis, Arturo y Elías no es coincidencia. Recientemente, Don Elías dio una entrevista a El Deportivo, donde expresó que se siente a gusto cuando los comparan, pero él tiene sus propios méritos excluyentes. “Yo hice lo mío y cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo dejé ahí una meta: tres veces el mejor de América, dos veces mejor del mundo… A lo mejor son mejores que yo, pero ahí está la meta”.

En este ámbito, Leonardo Véliz apuntó a la principal diferencia que existe entre las realidades de los mencionados jugadores. “Las historias nunca han sido lineales, son distintas entre sí. La historia del fútbol de Figueroa es diferente porque ahí este deporte acá era hasta semiprofesional. Él se fue a un fútbol mucho más competitivo como el de Uruguay y después llegó a Brasil”.

A continuación, el Pollo señaló la diferencia que hay entre el reconocimiento del fútbol europeo en la actualidad y en el pasado, pues diversas voces argumentan que el ex Inter de Porto Alegre nunca jugó en el viejo continente, a pesar de que Pelé tampoco lo hizo.

“Muchos hablan del fútbol europeo, pero eso no era considerado como lo es hoy en día. En aquel entonces, lo que se consideraba exquisito del fútbol, el jogo bonito, estaba en Brasil, con Pelé y todos los demás” explicó Véliz.

Este pensamiento es compartido por Jorge ‘Coke’ Contreras, quien también apunta a que lo vistoso estaba en el país de Pelé: “En aquel entonces, el fútbol europeo no era igual de vistoso que hoy día. Imagino que no era tan atractivo irse a Europa porque el mejor fútbol se jugaba en Brasil”.

Aravena, por su parte, prefirió quedarse con lo positivo que significa haber contado con jugadores de esta calidad en cada posición. “Elías fue el mejor defensor del mundo, Arturo es uno de los mejores mediocampistas del mundo y Alexis uno de los mejores delanteros, entonces alegrémonos que los hemos tenido a ellos. No debería haber debate sobre los mejores”.

La influencia del bicampeonato de América

Otro elemento al que se apunta principalmente es la cantidad de títulos que obtuvo cada jugador. Para distintas voces, las copas América que obtuvo la Generación Dorada son determinantes en el debate, sin embargo, Pollo Véliz piensa lo opuesto.

Selección Chilena levantando la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos el año 2016.

“La gente se ha emborrachado con las dos copas porque antes no se había ganado nada. En habilidades técnicas, muchos del pasado somos mejores que los que han salido campeones. La emoción de haber ganado dos copas América a los jóvenes de hoy los mantiene esclavizados y desconocen la otra historia” disparó el ex Colo Colo.

Esta reflexión es compartida por Contreras, quien estableció la diferencia entre el más exitoso y el mejor. “Ellos quizá fueron más exitosos, ganaron las dos copas América y por ello se podría decir eso, pero esto no los hace el mejor jugador del fútbol chileno. No superan a Elías y otros jugadores, creo yo”, afirma.

El Mortero, en cambio, establece que el éxito de los bicampeones se debe principalmente a que coincidieron en el proceso indicado. “Ellos tuvieron la fortuna de estar en el lugar y momento precisos. Se consiguió una selección increíble con excelentes jugadores que ganó títulos y eso me alegra mucho. Ojalá en un futuro cercano volvamos a ser competitivos”.

El mejor de la Generación Dorada

Al establecer la diferencia de Elías con los demás, Coke aprovechó también de escoger al mejor dentro del exitoso proceso que llevó a Chile a levantar sus primeras copas. En este sentido, sacó a Vidal del listado y argumentó su decisión. “Yo a Elías lo estaría enfrentando con Alexis, no con Vidal. Arturo es un jugador que contagia por un tema de mística, fuerza y empuje, pero yo no lo destaco en lo técnico, en lo habilidoso o inteligencia. No lo subiría tan arriba, ha sido muy exitoso, pero para mí hay muchos que son mejores que él”.

Nuevamente, la opinión de Contreras coincide con la de Véliz. El Pollo criticó el juego que tiene el Rey dentro del campo, señalando que es bueno para contagiar espíritu y demostrar empuje, pero no tiene suficientes cualidades técnicas. “La gente pone a Vidal, que es producto del mercado, con su pelo y actitudes, y también porque en la cancha es un todoterreno, pero no es habilidoso. Es el rey del pase obvio”.

“Juega en el mediocampo, en una zona de confort donde da pases al costado, atrás, unos cuantos adelante pero nunca uno filtrado. Cuando pierde la pelota, corre embarrado y la gente está al servicio del sudor” señala el porteño, quien a continuación explica su punto: “Hay un criterio al servicio del sudor, del que corretea y el maratonista, pero resulta que el fútbol se juega con una pelota. Vidal juega con la manguera del carro bomba y solo está tirando agua”.

Alexis Sánchez junto a Arturo Vidal en las Eliminatorias a Rusia 2018. FOTO:RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

En este sentido, ambos prefieren elogiar el fútbol que demuestra Alexis Sánchez. Para Contreras, es el que más destaca entre los recientes. “Tuvo una transformación donde pasó de ser un jugador individualista, a uno muy colectivo y con gran inteligencia de juego, producto de su madurez en el deporte”, resalta.

En el caso del Pollo, destacó otros aspectos que hacen del tocopillano un gran jugador. “Alexis me gusta porque juega de espaldas al arco, enfrenta a defensores fornidos, tiene que crear y hacer goles y juega en una zona donde está el fuego”, finaliza.