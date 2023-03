Las mejores frases de la entrevista a Elías Figueroa: “A Messi le falta un poquito para alcanzar a Pelé y Maradona”

Elías Figueroa Brander es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes deportistas que ha dado el país. Nacido hace 76 años en Valparaíso, se encuentra radicado hace décadas en la cercana comuna de Villa Alemana, donde dice llevar una vida tranquila y estar “en un momento muy grato, porque disfruto a la familia”, lo que confiesa lo tiene feliz.

Quien fuese elegido en tres ocasiones mejor futbolista de América (1974 a 1976) mientras defendía los colores del Internacional de Porto Alegre, repasó lo que fue su carrera en la que destacaron -principalmente- sus pasos por Peñarol de Uruguay y el citado cuadro brasileño.

“Vi varios buenos y excelentes equipos. Enfrenté al Real Madrid famoso (...). Con Peñarol hacíamos giras por Europa y enfrentábamos al Bayern, al Real Madrid. También al Santos de Pelé...”, comenzó diciendo en conversación con El Deportivo.

Precisamente, sobre el conjunto merengue Figueroa narró que “me querían como fuera. De hecho, me mandaron los pasajes y todo, pero yo de niño siempre tuve la inquietud de hacer inversiones con la platita que ganaba. Tenía una fábrica de calzados en Uruguay, y en Europa no pagaban tanto como hoy en día”.

Su relación con las leyendas

El oriundo de Valparaíso también se dio el tiempo para hablar de otros grandes jugadores como Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi.

Sobre el brasileño, expresó que “no solo fue un gran jugador, sino que una gran persona y un gran amigo. Un día lo llamé para que viniera a Chile y me dijo ‘para ti Elías, sí'. No me pidió dinero y eso que cobraba mucho por salir”.

Por su parte, consultado sobre Maradona, considera que el campeón del mundo en México 1986 “era extraordinario (...). Estuve con él y fue muy respetuoso conmigo y eso me llamó mucho la atención. Todo el mundo tenía una idea de él, pero no. Fue un tipo respetuoso y un gran jugador”.

Finalmente, en el caso de Lionel Messi, cree que al jugador del PSG “le falta un poquito todavía. Es extraordinario, no podemos negarlo, aunque no me gusta hacer esas comparaciones”, concluyó.

La deuda de La Roja en los Mundiales

Elías Figueroa disputó tres Copas del Mundo con la Selección Chilena: Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982; sin embargo, en ninguna de ellas se logró superar la primera fase.

En ese sentido, el otrora zaguero considera que en el caso de la cita disputada en Alemania -certamen en el que se estuvo cerca de avanzar de ronda- “el gran problema que tuvimos fue que internamente nos faltó estar más juntos. Había algunas separaciones ahí dentro, no tanto por lo político, sino porque algunos venían de otros lados y creían que eran más”.

Por otro lado, sobre La Roja de 1982 señaló que “fue muy buena, teníamos un buen equipo, pero estuvimos seis meses concentrados y ese fue el gran problema. Lo único que queríamos era que terminara todo para llegar a casa”, confesó.

Las comparaciones con Sánchez y Vidal

Un tema de discusión recurrente en los últimos años es si Alexis Sánchez y Arturo Vidal han superado y desplazado a Elías Figueroa de su sitial como el mejor futbolista chileno de la historia, algo que parece no preocuparle al autor del “Gol Iluminado”.

“Yo hice lo mío y cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo dejé ahí una meta: tres veces el mejor de América, dos veces mejor del mundo... A lo mejor son mejores que yo, pero ahí está la meta”, señaló.

Sobre el cuestionamiento de que nunca jugó en Europa, el ex defensor central respondió que “Pelé nunca jugó en Europa tampoco (...). En 22 años de carrera nunca fui reserva; fui capitán y nunca perdí con él”, agregó.

Sobre lo mismo, Figueroa confesó una curiosidad: “El fútbol ha cambiado. Yo antes a veces me pagaba hasta el pasaje para venir a jugar por Chile. Brasil me puso un cheque en blanco porque me quería Zagallo”.

Al respecto añadió que “dijo que ‘si Figueroa es brasileño, la Selección empieza con él’. De hecho Pelé también quería que jugara con ellos”.

Por último, quien también fue capitán de la La Roja considera que a su carrera no le faltó nada porque “conseguí todo”. Pero más allá de los logros deportivos, recalca que le gustaría “que la gente me recordara como una buena persona, como un tipo humilde”, finalizó.