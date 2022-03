Polos opuestos: cinco veces que Colo Colo le hizo perder el carril a la U

“Los clásicos son partidos aparte”, dicen con insistencia los futbolistas profesionales. Tienen razón, porque se trata de duelos que, por su trascendencia y lo que generan, terminan marcando el presente de un equipo o el rumbo de una competencia, sin importar cómo lleguen a ese encuentro sus protagonistas.

Es sabido que en los últimos años a Universidad de Chile le cuestan los Superclásicos. Sin ir más lejos, suman casi una década sin vencer a los albos y más de dos sin ganar en Macul. Muchas veces el encuentro se preveía favorable para ellos o parejo, por lo menos, pero el no poder ganar, terminó dando vuelta la historia. Aquí se recuerdan cinco ocasiones en que aquello ocurrió.

2021: Los azules se fueron en caída libre

26 de septiembre. Fecha 22. El clásico que se disputaba en Rancagua se vislumbraba parejo. Es cierto que Colo Colo venía mejor aspectado al ser puntero de la competencia, pero la U se mantenía en la quinta posición. Nada hacia presagiar que tras aquel cotejo, el equipo de Esteban Valencia caería a un pozo que los hizo luchar por el descenso hasta la última fecha.

El Cacique fue ampliamente superior, coartando el funcionamiento de los azules. Marcos Bolados (6′) y un autogol de Ramón Arias (11′) marcaron el desarrollo del encuentro de una Universidad de Chile que no pudo reaccionar. Ya en el complemento, Mario Sandoval fue expulsado (60′) tras una fuerte entrada a Bolados. La U, que no encontraba su fútbol, se quedaba con uno menos.

A los 84′, Ignacio Jara marcaba el tercero ante un local entregado. Tres minutos después, Marcelo Cañete maquillaba el resultado con un remate desde fuera del área. 3-1 a favor de Colo Colo.

Cuando arrancó el partido, solo siete puntos de diferencia los separaban. Los de Gustavo Quinteros poseían 40 unidades, la Universidad de Chile, 33. Al cierre del torneo, el Cacique remató segundo con 62 puntos, la U, onceava con 39, a 23 de distancia, y habiéndose salvado de perder la categoría por minutos.

2018: Semana para el olvido en la U

15 de abril. Fecha 9. Este encuentro es recordado como la vez que la U más asumió una condición de favorito en la previa. El equipo de Ángel Guillermo Hoyos venía de siete triunfos al hilo en el campeonato y en la Copa Libertadores de vencer a Vasco da Gama en Brasil y empatar con Racing Club en Santiago. Un panorama alentador.

El partido comenzó con una temperatura elevada. Jorge Valdivia y David Pizarro tuvieron un recordado encontrón cuando el partido iniciaba, mientras que Mauricio Pinilla (6′) abrió la cuenta temprano y parecía encaminar un resultado favorable. Pero Esteban Paredes aún tenía algo que decir. A los 34 minutos del primer tiempo el atacante puso la paridad tras un pase de Óscar Opazo.

El complemento también iniciaría con todo. Corrían 49 minutos cuando el Mago habilitó al Tanque por la espalda de Rafael Vaz. El atacante encaró por la banda derecha y eludió al brasileño por dentro para después rematar al ángulo superior izquierdo ante la mirada atónita de Johnny Herrera y toda Universidad de Chile. Un golazo que se llevó todas las cámaras.

La recordada pelea entre Jean Beausejour y Mauricio Pinilla.

Doce minutos después otra jugada se llevaría los reflectores. Jean Beausejour manoteó en el rostro a Claudio Baeza, quien terminó sangrando. Bose fue expulsado y estalló en medio de la cancha, por lo que Pinilla intentó calmarlo. Esto solo lo enfureció más y ambos jugadores terminaron a los empujones, incluso, los futbolistas azules fueron quienes debieron separarlos. Una foto para la postal. Para el recuerdo quedarían las expulsiones de Lorenzo Reyes y Opazo, luego de que Lolo le propinara un codazo al Torta en el minuto 82′. Tres minutos después, Baeza anotaría el 3-1 definitivo.

En la siguiente jornada de la liga local, la U recibió seis goles por parte de La Calera. A los pocos días, Cruzeiro le propinó siete. Los azules llegaron segundos al Superclásico, Colo Colo, sexto. Se llevaban por once puntos, 21 contra 10. Al cierre de la primera rueda, el cuadro albo terminó 6° y la U 4°, con 28 puntos contra 26. Un resultado que remeció al CDA.

Transición 2017: Despertaban los de Guede

27 de agosto. Fecha 5. Los dirigidos por Hoyos eran los campeones vigentes. En el Monumental aún se sacaban las balas por el campeonato perdido en las últimas fechas. Era recién el inicio de torneo, pero para el Cacique fue un arranque en falso. Hasta que vino el Superclásico.

El partido prometía. El gran momento de los azules se contrastaba con el presente albo, aunque una visita a Macul siempre es complicada. Sin embargo, el encuentro fue todo lo contrario, pues en 16 minutos Colo Colo vencía por 2-0. Esteban Paredes (10′) y Jaime Valdés (16′) los goleadores. El partido fue controlado los locales que aprovecharon los marcados errores por una defensa laica comandada por Cristián Vilches, Jean Beausejour y Gonzalo Jara, quienes tendrían un clásico para el olvido.

Finalmente, Paredes (50′ y 86′) sellaría su hat-trick con una memorable corrida desde la mitad de la cancha donde dejó atrás a Vilches. Para las estadísticas quedó el descuento de Mauricio Pinilla a los 33 minutos.

Antes de jugar, Colo Colo iba octavo con cinco puntos. La U se mantenía segunda, con nueve. Esta derrota no significó un bajón anímico muy grande para los azules, pero si fue un envión para los albos. Al final del Torneo, el chuncho quedó tercero con 30 puntos. Mientras que el Cacique fue campeón, con 33.

Apertura 2016: A ninguno le alcanzó

2 de octubre. Fecha 8. Este fue un campeonato irregular de los dos equipos más populares del país. Pero el Superclásico sí trajo cambios, sobre todo en el Cacique. Jugado en el Monumental, a Colo Colo le urgía un triunfo. El asumido Pablo Guede no le encontraba la vuelta al equipo e iba penúltimo.

No obstante, el rumbo del equipo cambió desde el pitazo inicial. Los albos, liderados por Esteban Paredes, Jaime Valdés, Justo Villar y Octavio Rivero, dominaron de principio a fin. Luego de un inicio prometedor, Julio Barroso marcó en un tiro de esquina luego de que Johnny Herrera no lograra manotear el centro. 26 minutos y los de Macul vencían sin despeinarse.

Arranque del complemento. Universidad de Chile, que no hizo una buena primera mitad, salía a buscar el empate, pero el destino sería otro. A los 46′ y tras una gran jugada colectiva entre Rivero y Paredes, Martín Rodríguez arremetió por la banda izquierda y definió al primer palo. Un minuto del segundo tiempo y Colo Colo se imponía por dos goles, acabando mentalmente a los laicos. De ahí en adelante todo fue para los albos que, si no es por Herrera, podrían haber alcanzado un resultado más abultado.

La U llegó al Monumental en la séptima posición, con cuatro puntos más que el Cacique. Al final del torneo, los de Pablo Guede escalaron y fueron quintos, con 23 unidades, más atrás quedó una convulsionada U, que finalizó el torneo con un interinato, en la séptima colocación, con 21 puntos.

Martín Rodríguez festeja su gol en el Superclásico 180. (Imagen: Comunicaciones ANFP)

Clausura 2009: Para ir a los playoffs

3 de octubre. Fecha 13. La U venía a los tumbos, no tan mal, pero cayendo en dudas. Colo Colo no encontraba la vuelta. En el Apertura no fueron a los playoffs y eso era un despropósito en aquellos tiempos. Al Superclásico, los de Macul llegaron con 16 puntos, cuatro menos que los azules.

El partido era clave, por eso fue muy áspero y cerrado, sobre todo el primer tiempo. El roce se hizo protagonista por sobre las pocas opciones de gol. Ya en el segundo tiempo, Rafael Olarra le cometería una falta a Ezequiel Miralles, quien fue el encargado de comandar el ataque albo. Tiro libre a la altura del área grande, pero cercano a la banda derecha, ¿el encargado? Esteban Paredes. El atacante enviaría un gran centro al área en busca de abrir el marcador. La amenaza de Miralles y la aparición la defensa que buscaba despejar, confundió a Miguel Pinto. El balón no fue tocado por nadie e ingresó a la portería. Uno cero final y el primero de tantas anotaciones de Paredes en los Clásicos. Posteriormente, hubo ocasiones para ambos equipos, pero entre Pinto y Cristián Muñoz se encargaron sellar el resultado.

Contra todo pronostico. Los de Tocalli remataron cuartos en la tabla, entrando a la fase final y, contra menos pronósticos aún, fueron campeones del torneo. La caída para la U fue un golpe bajo. No se levantaron más. Entre la fecha 14 y la 17, solo sumaron un punto. Eso los sacó de los playoffs.

Este domingo se ven las caras nuevamente. Ninguno está en un buen momento de forma. Quizás nos encontramos con un clásico que, nuevamente, cambie el rumbo de la competencia.