El regreso de Nicolás Massú al lugar donde comenzó su leyenda en el tenis

Esta tarde, a las 14.45, comenzará la serie entre Chile y Eslovenia, por el repechaje del Grupo Mundial I de la Copa Davis. El escenario es el Club de Tenis Unión de Viña del Mar, nada menos que el lugar donde Nicolás Massú dio sus primeros pasos en serio en el mundo del tenis. “Para mí es bien especial jugar en el club donde partí jugando a los cinco años, por primera vez agarré una raqueta, y estuve hasta los 11. Es un club que me trae mucha historia”, recordó ayer el doble campeón olímpico durante el sorteo de la confrontación.

En el recinto, que el 4 de febrero cumplió 101 años y que es uno de los pocos que se dedica exclusivamente al tenis, era frecuente verlo con su abuelo materno, Ladislao Fried, quien lo involucró con este deporte. “Estábamos con mi marido en un restaurante en Suiza, cuando un señor entró con una raquetita. Inmediatamente, pensamos en el Nico y se la compramos. Fue su primera raqueta”, relataba a La Tercera hace algunos años Veronika Vegvari, abuela del actual capitán.

Las paredes del edificio donde vivía el pequeño Nicolás sufrían con los paletazos del pequeño, lo que generó algunos roces con los vecinos e, incluso, su padre Manuel se enfrascó en algunas discusiones. Uno de los vecinos era Gregorio Jusid Kuperman, hoy presidente del Club Unión. “El vivía en el departamento 42 y yo en el 41 y hacía frontón en mi puerta. Mi papá reclamaba”, recuerda, entre risas. Y agrega: “Llegó por primera vez de la mano de su abuelo Ladislao y desde chico mostró aptitudes de un campeón. Además, es un tipo cariñoso y afectuoso, y tuve la suerte de conocer ese lado también”.

“El Nico siempre estaba con su abuelito. Y él le corregía cuando no le andaba el revés y sobre todo le daba toda la garra que lo caracteriza”, apunta el locutor Patricio González, quien en esos años se convirtió en el primer locutor en usar amplificación en los eventos tenísticos de la Quinta Región, donde conoció a las figuras del tenis de las últimas tres décadas.

Su primer entrenador fue Enrique Quique Cortez, cuyo mayor triunfo fue haberlo alejado del fútbol, donde también prometía. “Llegó con cinco años y medio y desde siempre era ganador y peleador. Era bueno para la pelota y estaba motivado. Me decía que quería ser futbolista profesional y yo le trataba de atornillar para el otro lado. A veces me dejaba ganar un poco y le decía ‘que estái bueno para el tenis’. Hasta que un día llegó a la cancha y me dice ‘me decidí, voy a ser tenista profesional’. Y ahí yo le dije que tenía que trabajar duro”, relata.

Mientras espera que su hijo termine el entrenamiento vespertino del equipo de Copa Davis, Manuel Massú recuerda esos años de disyuntiva entre un deporte y otro: “El hecho de jugar tenis y dejar de lado el fútbol le provocó problemas en el colegio, porque era el mejor de su curso. Entonces, cuando iban a Santiago a competir contra otros colegios, lo dejaban en la banca como castigo, porque no había entrenado. Después lo sacamos del colegio y lo metimos a otro donde le dieran las facilidades para jugar tenis”.

En la actualidad, la cancha principal del recinto lleva el nombre de Nicolás Massú y no se descartan nuevos y emotivos homenajes durante el fin de semana copero.

Tabilo abrirá la serie

Ayer se realizó el sorteo de la serie, donde se determinó que Alejandro Tabilo (98º) será quien inaugure la confrontación ante el juvenil esloveno Bor Artnak, de 17 años y 1.777º en el ranking de la ATP. Será la primera vez que Ale juegue este certamen como top 100.

“Feliz de representar a Chile, es una buena oportunidad, tenemos buen equipo. Es una linda oportunidad para darlo todo mañana. Vengo entrenando muy bien, con mucha confianza, jugando muy suelto. Espero seguir en ese nivel”, comentó el zurdo, quien por segunda vez en su carrera actuará como número uno nacional.

En tanto, Nicolás Jarry (146º) fue elegido como el segundo singlista y se medirá con Blaz Rola (179º), quien se perdió un par de entrenamientos por una intoxicación alimentaria. “Estoy en un 70%, pero mañana (hoy) espero estar al 100″, dijo el más experimentado del cuadro europeo.

“Es la primera vez que voy a jugar Davis en Viña, vamos a tratar de dar lo mejor de todos y usar la energía del público para llevarnos la serie”, agregó el nieto de Jaime Fillol.

Mientras que para el sábado, Massú inscribió a Tabilo y Tomás Barrios como doblistas. Enfrentarán en un principio a Rola y a Sebastian Dominko.