En España alucinan con el equipo de Pellegrini: “Lo de su Betis tiene pinta de histórico”

Los fanáticos del Real Betis están de fiesta luego de avanzar a la final de la Copa del Rey 18 años después de la última vez que lo consiguieron. Todo esto después de igualar 1-1 en el partido de revancha de las semifinales contra el Rayo Vallecano que alcanzó a asustar a los béticos que sobre el final reaccionaron para colocar el empate y aprovechar el resultado obtenido en la ida.

Este paso es celebrado con todo por la prensa española que no dudó en elogiar el trabajo de Manuel Pellegrini a cargo de la dirección técnica del equipo.

“El Betis sufrió, pero hay que sufrir en una semifinal de Copa. El Rayo apretó y generó peligro. Sin embargo, el equipo se mantuvo se rebeló, aprovechó la suya y logró el histórico pase”, comenzó diciendo El Desmarque.

“Lo de Pellegrini es tremendo y lo de su Betis tiene pinta de histórico”, complementaron.

A su vez, Estadio Deportivo indicó que “el técnico chileno tiró de su once para un partido tan importante, con cinco novedades con respecto al derbi: Sabaly, Pezzella, Edgar, Juanmi y Willian José. Tardó en mover el banquillo, no lo hizo hasta que no tuvo el marcador en contra con el 0-1 de Bebe, pero más vale tarde que nunca, sobre todo si además de acierta en los mismos”.

Aquí también tuvieron palabras para Claudio Bravo, a quien le liberaron de responsabilidad en el gol de los rayistas. “Pellegrini despejó la duda sobre la portería en la rueda de prensa previa: “Bravo y diez dudas”. Tuvo trabajo en la primera parte haciéndose notar algún saque de esquina pero sin ningún tiro a puerta de los de Iraola. Ante la potente falta de Bebe poco pudo hacer el chileno, que se lanzó a por un balón que se iba abriendo y cayendo con velocidad”.

Con este resultado el Real Betis se inscribió en una nueva final de Copa del Rey que se disputará cerca de casa. El 23 de Abril el conjunto a cargo del Ingeniero deberá ir hasta el estadio La Cartuja de Sevilla para medirse por la gloria contra el Valencia.

La íntima celebración de Pellegrini

Tras obtener el derecho a participar de la final de la Copa del Rey, Manuel Pellegrini ocupó su cuenta personal de Twitter para festejar y reconocer en los hinchas parte de la motivación del equipo para seguir adelante.

“Con esta afición, es muy difícil no entregarlo todo en el campo”, escribió en el mensaje que acompaño un video en el que se ve a los hinchas del club rodeando el bus con el plantel.