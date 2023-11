¿Por qué Google homenajea a la atleta Marlene Ahrens?

Este martes, el doodle de Google -aquella imagen que aparece en algunas ocasiones en el buscador web- homenajea a la destacada deportista chilena Marlene Ahrens, quien es, hasta ahora, la única atleta chilena en colgarse una medalla en unos Juegos Olímpicos.

El doodle, donde se puede apreciar un dibujo de Ahrens lanzando una jabalina con un fondo multicolor, puede ser visto en Google en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y México.

El motivo de que Google haga este homenaje para la deportista es que hoy se cumplen 67 años de que la laureada atleta obtuviera la medalla de Plata en el lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, donde fue la abanderada y única mujer de la delegación chilena.

Dicha vez, lanzó la jabalina a una distancia de 50,38 metros, siendo superada únicamente por la soviética Inese Jaunzeme, quien lanzó su implemento a 53,86 metros y se adjudicó el oro.

Vida y trayectoria

Ahrens nació en Concepción, el 17 de julio de 1933. Después del terremoto de 1939, la familia de Ahrens, de origen alemán, se mudó al Valle de Aconcagua.

Su amor por el deporte lo comenzó a manifestar a temprana edad; no obstante, sus primeros acercamientos a la disciplina que le dio su mayor logro deportivo, la jabalina, nació por mera casualidad. “Yo jugaba hockey. Todos los años íbamos a la playa. Entonces me puse a lanzar piedras hacia el mar y mi marido vio que lo hacía incluso más lejos que los hombres. Observó que ahí había una lanzadora de jabalina innata y me recomendó al entrenador del Club Manquehue. Así partió todo”, recordó en una entrevista a El Deportivo.

En 1956 ganó el oro en el Campeonato Sudamericano de Atletismo. En total, ganó cinco medallas de oro más en competiciones sudamericanas. En los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 nuevamente fue abanderada.

Una año antes, en 1959, fue víctima de acoso por parte del, en ese entonces, dirigente del Comité Olímpico, Alberto Labra. La deportista lo denunció, lo que terminó costándole la carrera. En 1963 Labra asumió como presidente del COCh, momento en que Ahrens fue suspendida. Con ello se perdió los juegos de Tokio 1964.

“El presidente del Comité Olímpico tenía sangre en el ojo conmigo. Todo porque cuando fuimos al Panamericano de Chicago 1959, él se sobrepasó y yo lo frené. Por eso, cuando él salió elegido, se agarró de esas declaraciones y no hubo caso”, reveló la medallista a este medio.

Su amor por el deporte la llevó a incursionar en el tenis, donde también obtuvo buenos resultados. En 1967 ganó el torneo de Chile en dobles mixtos junto a Omar Pabst.

Pero no se quedó ahí. Posteriormente, en 1979 se dedicó a la equitación, primero en salto ecuestre y luego en adiestramiento. En esta última disciplina representó a Chile en los Juegos Panamericanos de 1995, en Mar del Plata, Argentina. Continuó montando a caballo hasta los 79 años.

La deportista falleció el 17 de junio de 2020, a los 86 años, debido a una insuficiencia cardíaca. “Me gustaría que me recordaran como una persona a la que siempre le gustó trabajarle a la verdad. Me cargan las cosas falsas”, dijo en su oportunidad.