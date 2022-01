Presidente del COCh y terreno que la U quiere en Cerrillos: “Se construirán las instalaciones de béisbol y sóftbol”

El Presidente del COCh Miguel Ángel Mujica se refirió a la controversia por el terreno ubicado en la comuna de Cerillos que durante la semana fue vinculado como posible sede para que Universidad de Chile construyera su estadio.

Sin embargo se dio a conocer que en el mismo sitio existía un proyecto para llevar a delante un proyecto para la construcción de recintos de Béisbol y Sóftbol. De hecho, la federación del dichos deportes, bajo la presidencia de Juan Carlos Barrera, había solicitado certezas respeto a los acuerdos alcanzados con el Comité Olímpico de Chile para que el paño fuera destinado a la edificación del recinto y las canchas, pensando en los Juegos Panamericanos 2023 y que quedarán como legado para la especialidad.

La entidad encabezada por Barrera había señalado que “Norge (Núñez, el gerente general de la federación) estaba haciendo las respectivas preguntas. Fue así que Mujica me llamó para indicarme que había una reunión entre Azul Azul, Vivienda, Mindep y el Coch. Ahí les ofrecieron comprar nuestros terrenos. Eso no calza por ningún lado. Hasta el día 7 tenían y no era correcto, porque ya lo habían comprometido con nosotros. Había sido un trabajo de muchos meses. Hemos trabajado como equipo de la federación en diseños. Queremos seguir adelante. Todo esto nos tiene muy nerviosos. En este momento, no tenemos ningún papel que comprometa a nadie. Es todo de palabra. Pero Mujica me confirmó el lunes que el proyecto no se modificaba y espero que respete su palabra”, había manifestado ayer en La Tercera PM (Leer la nota de La Tercera PM aquí).

Tras ser consultado por El Deportivo, Miguel Ángel Mujica confirmó que “Este comodato fue firmado en el mes de noviembre y su proceso ha ido avanzando tal como se tenía estipulado. Ya tenemos incluso el documento protocolizado en la notaría, ese será el terreno donde se construyan las instalaciones de béisbol y sóftbol para los Juegos Panamericanos”, sostuvo.