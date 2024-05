¿El fin de una era? Rafael Nadal le dice adiós a Roland Garros tras caer luchando contra Alexander Zverev

Rafael Nadal (275 del ranking ATP) luchó, pero no pudo dar la pelea suficiente para doblegar a Alexander Zverev (4°) en el estreno de ambos en Roland Garros, despidiéndose por primera vez en la primera ronda del grand slam.

El tenista alemán se impuso en tres sets al manacorí con parciales de 6-3, 7-6(5) y 6-3 después de poco más de tres horas de competencia.

De esta manera el reciente campeón del Masters 1000 de Roma continúa por el buen camino y se instala en la segunda ronda de la competencia francesa, donde tendrá que medirse contra el ganador del cruce entre el belga David Goffin (115°) y el local Giovanni Mpetshi Perricard (66°).

El encuentro comenzó complicado para el español desde el inicio, cuando terminó cediendo su servicio. Si bien pudo registrar dos puntos de quiebre para recuperarlo en el cuarto juego, el germano lo evitó. Para peor, un nuevo quiebre en el noveno game le significó ceder el primer set por 6-3.

En la segunda manga Nadal fue el que dio el primer golpe. En el quinto juego logró derribar la defensa de Zverev y pasó adelante por 3-2. No obstante, cuando el español se alistaba para servir para llevarse el parcial, Zverev le quebró el saque y todo quedó igualado 5-5. Esto se extendió hasta el tie break donde el germano fue más preciso y acabó 7-6(5) arriba.

En el tercer set, que terminó siendo el definitivo, Nadal volvió a mostrar sus ganas por avanzar a la siguiente ronda, quebrando en el segundo juego. Claro que el cuatro del mundo lo recupero de inmediato en el siguiente.

Otras pérdidas del saque en el séptimo y noveno game terminaron por sentenciar la suerte de Nadal que le dijo adiós a Roland Garros por primera vez en la ronda inicial del grand slam.

Tras el duelo, señaló en la cancha que “es difícil hablar para mí en este momento, no se si será mi última vez aquí, pero si lo es ha sido un placer para mí recibir todo el apoyo que tengo de esta pista”.

“Tengo que dar la enhorabuena a Sascha por este gran partido y por Roma. te deseo todo lo mejor en este torneo, después de lo que sufrió en 2022 aquí, mereces más”, continuó.

“Vengo de afrontar dos duros años de lesiones. Solo tengo que decir que no fue demasiado mi nivel. Para mí es difícil lo que va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland garros, pero no es seguro. Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero de momento no lo siento. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo”, remarcó el español.

“Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos. Nunca imaginé de pequeño conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacéis sentir aquí son increíbles y muchas gracias por todo. No sé si es un adiós definitivo o no, pero muchas gracias por todo”, cerró.

Por su parte, Zverev le entregó el protagonismo al hispano. “No sé qué decir. Primero decir gracias a Rafa, porque es un gran honor haber disputado el partido. He visto jugar a Rafa durante mi infancia. Hoy no es mi momento, es el momento de Rafa”.