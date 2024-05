“De otro planeta”: ATP agranda al polémico francés que barrió con Jarry en Roland Garros

Nicolás Jarry poco pudo hacer contra el francés Corentin Moutet en su estreno en Roland Garros. El chileno, quien venía de ser finalista en el Masters 1000 de Roma, volvió a encontrarse con su verdugo en el ATP de Santiago.

Ahora, el europeo volvió a golpear al tenista nacional por parciales de 6-2, 6-1, 3-6 y 6-0, en dos horas y 45 minutos.

En la previa del duelo, el galo anticipó el ambiente que se venía: “Recuerdo bien la bienvenida que me dieron en su casa (ATP de Santiago). Espero que ustedes tengan ganas de mostrarle que esta vez nosotros estamos en casa. Estén listos y ruidosos. Esto es París”, publicó en sus redes sociales.

En ese sentido, la primera raqueta nacional respondió ante los dichos del francés, aunque no quiso caer en la provocación. “Como en Santiago, voy a ser un jugador respetuoso, mi trabajo es jugar al tenis. A mí me enseñaron que hay que tener buenos valores y lo cumplo. Sé que el público va a estar a su favor, así que intentaré concentrarme en lo que pase en la cancha y cuando le animen a él, yo me animaré a mí mismo”, indicó en conversación con la Agencia EFE.

De otro planeta

Dejando de lado esta polémica, la ATP destacó en su página web el trabajo realizado por el local en la pista. “Moutet muestra un nivel de otro planeta para vencer a Jarry en París”, titularon.

“Drops en posición de defensa en el fondo de la pista, passings desde lugares a los que pocos llegarían corriendo, tiros ganadores bajo presión y hasta golpes con su mano menos hábil… ¡Todo le salió a Corentin Moutet! El francés, en estado de gracia y de impredecibilidad, derrotó este domingo a Nicolás Jarry con parciales de 6-2, 6-1, 3-6, 6-0 para avanzar a segunda ronda de Roland Garros”, resumieron.

Agregaron que el francés, 79° del ranking “no solo contó con el apoyo de su público sino también con su talento a flor de piel. Producto de ello es que sumó winners con drop shots (3), desde el fondo (10), de remate (1), de saques directos y de passing shots (11). Su versatilidad atravesó las dos horas y 44 minutos de juego en la pista Simonne Mathieu”.

“Y la combinó con mucha efectividad ante el N° 16 del mundo. Apenas cometió 17 errores no forzados, muy pocos en comparación con los 51 del chileno, que por más que buscó no pudo encontrar respuestas ante el ambiente hostil de los aficionados locales y ante el estado de gracia de Moutet, que deja en 2-1 el HeadToHead entre ambos”, destacaron.

También recordaron el paso del galo por Chile. “Hace unos meses había batido al chileno en Santiago, y ahora lo hace en París para conseguir su quinta clasificación a segunda ronda del torneo, donde ahora medirá al ganador del enfrentamiento entre el kazajo Alexander Shevchenko y Aslan Karatsev”, cerraron.