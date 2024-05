¿Claudio Bravo o Rui Silva? El frente a frente que refleja la inclinación de Pellegrini por el luso en el Betis

Es un hecho que Claudio Bravo no continuará en el Real Betis Balompié. En estricto rigor, el 30 de junio se acaba la etapa del golero en el cuadro andaluz. Tenía la opción de despedirse en la cancha, en el cierre de la liga española, nada menos que en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, se quedó en la banca en el empate sin goles con el Real Madrid. Manuel Pellegrini optó por entregarle la portería a Francisco Vieites, el tercer portero de la plantilla, ante la ausencia del portugués Rui Silva, quien hizo el peso de la campaña.

Después del partido ante los merengues, el entrenador nacional explicó por qué no utilizó a su compatriota. “Claudio Bravo no jugó porque termina su contrato con el club. Por eso teníamos que ver a Fran que sí se queda en el club. Había que tomar decisiones para la próxima temporada”, manifestó el Ingeniero. No obstante, también aclaró que “el aporte de Claudio en el club ha sido muy bueno. Esta temporada no la pudo hacer tanto dentro del campo por las lesiones. Sin embargo, siempre ha sido muy importante dentro del camarín”.

Desde que Bravo se instaló en la elite europea, tuvo intensas competencias por el puesto. En el Barcelona le sucedió con el alemán Marc-André ter Stegen, donde se turnaron los torneos (el germano jugó la Champions y el nacional, LaLiga). Luego, cuando se fue al Manchester City, tuvo un duelo por la portería con el brasileño Ederson. Y en el Betis, compartió y compitió durante tres temporadas con Rui Silva, cuando el luso recaló en la tienda verdiblanca en la temporada 2021-2022, procedente del Granada. Ambos cuentan con características distintas. Mientras Bravo sobresale por su ubicación y juego de pies, el europeo tiene grandes reflejos bajo los palos.

Haciendo el ejercicio comparativo de los porteros en las últimas tres temporadas en el Betis, cuando coincidieron en el club (Bravo llegó un año antes), los datos muestran que la balanza se inclinó en favor de Rui Silva. Dicho de otra manera, Manuel Pellegrini se decantó principalmente por el golero portugués. En estas tres temporadas, jugó más que el oriundo de Viluco.

En la campaña 2021-2022, Bravo disputó 23 partidos de los 56 que tuvo el club bético (2.008 minutos), entre Liga, Copa del Rey y Europa League. Recibió 27 goles y logró 10 triunfos. Por su parte, Rui Silva jugó 32 (2.822 minutos), de los cuales 30 fueron como titular. Encajó 34 tantos y obtuvo 17 victorias. En el curso 2022-2023, Bravo participó de 21 partidos, bajando de la barrera de los dos mil minutos en cancha (1.950), entre cuatro competencias: Liga, Copa del Rey, Supercopa y Europa League. Recibió 22 goles. Por su lado, Rui Silva sumó 28 presencias, solo en dos torneos (Liga y Europa League). Encajó 33 tantos y ganó en 13 ocasiones.

La campaña con más diferencia entre los arqueros fue la reciente. Producto de las lesiones, la presencia del ex Colo Colo en la portería verdiblanca fue reducida. Apenas registró nueve partidos (810 minutos) de los 49 del equipo, desglosados así: siete en LaLiga y dos en la Europa League. A raíz de una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda, estuvo de baja desde noviembre del año pasado hasta febrero de 2024. Se perdió 17 partidos del Betis, su ausencia más extensa durante su etapa en la institución. Por contraparte, Rui Silva jugó en 37 ocasiones, encajando 46 goles.

Los guarismos indican un mayor protagonismo del portugués por sobre el chileno en el arco del Betis durante tres años. Mientras Rui Silva completó 97 partidos, Claudio Bravo tuvo 53 encuentros. Considerando que el equipo de Pellegrini disputó un total de 154 juegos en las últimas tres campañas, se puede decir que el bicampeón de América con la Roja jugó solo el 34,4% de los partidos posibles, versus el 63% de su colega luso.

Un aspecto en el cual las cifras se estrechan dice relación con el porcentaje de triunfos de cada uno. Es prácticamente el mismo. Bravo registró el 45,3% de partidos ganados (24 de 53), mientras que el ex Granada sacó el 45,4% (44 de 97). Con un total de 56 goles recibidos en tres temporadas, el chileno tiene un gol cada 85 minutos en su arco. Por su lado, el europeo tiene un gol cada 76,4 minutos (113 goles en contra).

“Uno siempre quiere el mejor plantel posible, pero los jugadores han respondido año tras año. Se han ido jugadores importantes, muchos líderes como Joaquín, Andrés Guardado y ahora Claudio Bravo”, dijo Pellegrini luego del último partido de LaLiga, reconociendo el estatus del longevo portero nacional, cuyo futuro será tema para el mercado de pases, toda vez que queda libre (a los 41 años). “Eternamente agradecido de todo lo vivido en un club mágico. En un lugar espectacular, en donde a toda mi familia nos han hecho sentir como en casa. Nuestro corazón está plagado de buenos momentos y así será por siempre”, manifestó Bravo en sus redes, luego del homenaje que le hicieron ante la Real Sociedad, en el último cotejo como local. La que fue su verdadera despedida.