“Reglas de convivencia”: la dura advertencia de la policía argentina a los chilenos que asistan al partido frente a Argentina

Este jueves a partir de las 20.00 horas de Chile la Roja se enfrentará a Argentina por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. Por lo mismo se espera que los fanáticos nacionales digan presente en el estadio Monumental de Buenos Aires para asistir al duelo.

Por lo mismo las autoridades del otro lado de la cordillera han comunicado cuáles son las normas que deberán seguir los hinchas del Equipo de Todos durante su estadía.

El Director Ejecutivo del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo llegar a la ANFP y a la Embajada de Chile en Argentina un documento con las “Reglas de Convivencia” que le rayan la cancha a los hinchas nacionales.

En ese documento se entrega información sobre el comportamiento que deben tener tanto en la previa como en el estadio y que se deberán cumplir con el fin de establecer una buena convivencia con la ciudad para evitar la intervención de la policía que puede llegar a prohibirles el ingreso al coliseo deportivo.

Una de las más relevantes es que “no podrán realizarse concentraciones o banderazos en lugares públicos que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad”.

Sobre el ingreso al estadio, se establece que los hinchas deberán reunirse en un punto de encuentro ubicado en la intersección de la Avenida Giralt y Mariquita Sánchez de Tompson a las 14:00 horas, que será coordinado previamente con el equipo de la Dirección de Eventos Masivos de la Policía.

En este lugar no se permitirá el uso de pirotecnia, la ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de estupefacientes. De no observar estrictamente este punto, la policía podrá identificar a las personas que realizan la actividad prohibida e informarlas a la autoridad competente, para su inclusión en la base de datos de infractores, lo cual resultará en que las personas involucradas no podrán ingresar al evento futbolístico.

Es en este punto donde se controlarán los boletos de entrada/autorización que porten los aficionados, previo a subir a los autobuses designados. En el caso de personas sin boletos o con boletos falsos, no podrán abordar y deberán permanecer en el lugar.

El traslado al estadio deberá realizarse mediante autobuses modernos, en buenas condiciones y sin posibilidad de abrir ventanas, con el fin de evitar que los aficionados tengan contacto con los transeúntes durante el traslado. Los aficionados que se desplacen mediante vehículos particulares no serán custodiados.

La comunicación también establece que el ingreso del público visitante a pie será por la Avenida del Libertador y Padre Newmann y que la apertura de puertas del estadio será cuatro horas antes del comienzo del partido.

“Toda persona que se acerque al área de ingreso especialmente designada para los aficionados Visitantes, deberá hacerlo con su respectivo boleto. Se recomienda no adquirir boletos de reventa, ya que como se mencionó en el punto anterior, no podrán ingresar con boletos que no correspondan específicamente a las puertas designadas para el ingreso Visitante”, remarcan.

Foto: Photosport.

Restricciones

Asimismo señala que está prohibido el ingreso de banderas y bombos no autorizados, así como de elementos contundentes, bebidas de cualquier tipo, drogas o pirotecnia. Si alguno de estos elementos es detectado durante los controles de ingreso, la persona no podrá ingresar al evento y permanecerá bajo custodia policial hasta el final del mismo.

En esa línea, el documento indica que los banderazos, acciones de festejo no autorizadas, desorden, corte de vías de circulación, acciones con riesgo para la integridad física o patrimonial, se encuentran prohibidas por la normativa penal y contravencional.

Por cierto, las personas que participen de acciones en conflicto con la Ley, serán sancionados preventivamente con el impedimento de ingresar al evento, sin perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponder según la gravedad del hecho, entre ellas detención, inicio de sumario y traslado a la alcaldía.

Al mismo tiempo, se evaluará aplicar las medidas previstas en la Ley N° 5.847 - Régimen Integral Para Eventos Futbolísticos De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires, pudiendo en tal contexto, determinarse la prohibición de concurrencia de la totalidad de la parcialidad visitante al evento.