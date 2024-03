Remigio Huaman se impone en el Adidas Terrex Trail Series disputado en el Nido de Cóndores

Este sábado se llevó a cabo una nueva edición de la carrera Adidas Terrex Trail Series. El encuentro deportivo, que se desarrolló en el sector Nido de Cóndores, culminó con la participación de 810 inscritos en sus distintos tramos. Esta corrida tuvo como objetivo impulsar un ambiente familiar y profesional en torno al Trail Running y ofreció actividades recreativas para todos los asistentes.

Con 6 recorridos y rutas diferentes, el evento inició a las 6 de la mañana con los 50K, el tramo más largo que ofrecía esta carrera. Sólo 16 personas participaron de esta distancia, el primer lugar en la categoría de hombres lo obtuvo el peruano de 41 años Remigio Huaman con un tiempo de 08h 16′37″. Completando el podio aparecieron Luis Lobos (8h 25′02″) y Pablo Jeldres (8h 27′31″).

“Partimos a las 6 de la mañana, no pensaba en durar 8 horas, pero eso significa que la competencia estuvo muy dura, porque el terreno tenía mucha dificultad. No me importaba el tiempo que iba a hacer, simplemente finalizar la carrera”, comentó Huaman, ganador del circuito.

Los triunfadores del tramo de 30K fueron el deportista argentino Ezequiel Pauluzak (4h 49′58″) y la chilena Catalina Mertz (5h 52′56″). En una carrera con muchas pendientes y un clima seco sacaron adelante la segunda distancia más larga de la carrera.

En los 21K, Sofía Cofré, la chilena que rompió el récord de mujeres en el Cerro El Plomo, logró completar el circuito en 2h 59′44″. Mientras que, Carlos Carvajal el chileno amateur en trail running logró el primer lugar de la categoría, llegando a la meta en 2h 49′12″.

Por último, en las categorías de 12K, 7K y 3K se vivió un ambiente más familiar para que aficionados también pudiesen disfrutar de esta fiesta deportiva en la capital.