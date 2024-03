Los mejores memes que dejó el triunfo de la U en el Superclásico

Universidad de Chile logró poner fin a una racha que se arrastró por bastante tiempo. Después de 23 años la U pudo volver a celebrar en el estadio Monumental tras imponerse por 0-1 en el Superclásico disputado este domingo por la cuarta fecha del Torneo Nacional 2024.

Israel Poblete, ayudado por un rebote en un defensor albo, fue el encargado de abrir la cuenta en el minuto 29 y despertar la desesperación del Cacique que pese a todos los intentos no logró igualar el compromiso.

Así, con este resultado la U dirigida por Gustavo Álvarez continúa en los más alto de la tabla con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Y con las celebraciones de los hinchas universitarios también llegaron los memes. Uno de los principales apuntados fue Arturo Vidal, quien tras su regreso al Cacique se ha transformado en uno de los referentes del equipo.

Vidal le baja el perfil a la derrota

Una vez terminado el encuentro, Arturo Vidal se encargó de entregar las primeras sensaciones de cómo quedó el camarín albo tras la caída. Claro que en este análisis prefirió bajarle el perfil a la derrota en el Superclásico apuntando al próximo desafío que tendrán para luchar por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Sportivo Trinidense.

“Siempre ha sido más importante ese compromiso que este partido, porque eso nos va a llevar a la fase de grupos de la Libertadores, dónde nos queremos devolver a Colo Colo a lo más alto del concierto internacional”, comentó el Rey.

A continuación justificó el triunfo de los azules indicando que “el viaje creo que nos pasó un poco la cuenta (jugaron a mitad de semana en Paraguay) y ellos nos hicieron un autogol y no sé si llegaron una vez más. Pero esto nos sirve para saber que no hay que regalarnos, porque sabemos que de local no podemos regalar nada por que los equipos la aprovechan”.

“Puede ser que el desgaste de la Copa Libertadores nos haya pasado la cuenta, ustedes pueden ver que en Europa, después de la Champions, cómo les va a los equipos el fin de semana. Siempre les cuesta un poco más y a nosotros nos costó un poco más y si bien queríamos ganar el Superclásico, no se pudo y ahora nos toca levantar la cabeza”, insistió.

Luego consultado por el fin del invicto de Colo Colo contra la U, expresó que “lo de la racha es para la gente y para ustedes -los periodistas- que hacen esas cuentas, porque si no sales campeón, no sirve de nada. Creo que Colo Colo debe ganar todos los partidos, pero lo que exigen acá es ser campeón y a eso debemos apuntar”.