“Si descubro al sapo, se va al minuto”: DT de Perú explota contra la prensa por las filtraciones

El inicio de la etapa de Jorge Fossati como técnico de la selección de Perú comenzó este viernes 22 de marzo con la victoria por 2-0 contra Nicaragua. Si bien el seleccionador quedó bastante conforme con la actuación de sus dirigidos, algunos factores externos terminaron por molestarlo.

En una conferencia de prensa, el estratega uruguayo se quejó de las filtraciones que se desarrollaron en torno al seleccionado, en especial porque horas antes del amistoso se dio a conocer la formación titular que iba a poner sobre el terreno de juego en el duelo. Por lo mismo, Fossati lanzó una amenaza directa al equipo interno de la selección peruana, pues indicó que, en caso de conocer quién había entregado la información, solicitaría su salida inmediata.

“Igual, por más que yo no les diga, ustedes dan los equipos, son muy suspicaces y atentos en su trabajo, eso me pone muy feliz y sin ningún problema. El tema es que si son amigos de algún ‘sapo’, traten de cuidarlo porque ese ‘sapo’, conmigo, si lo descubro, por hacerle un favor a alguno de ustedes, se va de la selección al minuto. No lo espero ni una hora, se va, si lo descubro, se va, sea quien sea”, comentó ante los medios.

Además, aprovechó de dar otra crítica a los periodistas al señalar que en los reportes aseguraban que el DT ya tenía definida la oncena titular para el duelo un día antes, algo que no consideró verdadero.

“Yo anoche, ya sabía que equipo iba a poner hoy, según algunos de ustedes. Pero bueno, estos partidos mucha importancia no tienen. A nivel de Eliminatoria, de Copa América, veremos quiénes son los que realmente tienen la camiseta de Perú puesta y quiénes son los que piensan en dar la primicia, darle la noticia a los rivales, es tener puesta la camiseta de la selección, para mí no lo es. Cada uno que haga su trabajo como le parezca”, remarcó.

Otro asunto que trató fue la ausencia del arquero Pedro Gallese, cuyo puesto fue ocupado por Carlos Cáceda. “La no presencia de Pedro fue porque simplemente no iba a jugar, no lo iba a poner y no deja de ser hasta un respeto para él. Yo tenía que sacar a tres, vamos a empezar por ese lado, no podía dejar a los 29 en el banco. Eran 26 en total, eso fue lo que me permitieron hoy. Para mi gusto tenía que sacar dos arqueros y un jugador, opté por Aldo Corzo, que es uno de los jugadores del plantel de más confianza para mí. Será que en una de esas pienso que arranque el partido que viene”.

Ahora, tras la victoria contra Nicaragua, Perú volverá a entrenar en su centro de preparación para recuperar a los jugadores, pensando ya en el duelo contra República Dominicana que está programado para este martes 26 de marzo a partir de las 18.00 horas de Chile en el estadio Monumental de Lima.