¿Su última vez en el Conde de Godó?: Nadal se despide de Barcelona tras caer frente al 11 del mundo

Barcelona despide entre aplausos a Rafael Nadal (644° ATP), leyenda española y 12 veces campeón del torneo del Conde de Godó. El ex número uno del mundo cayó en segunda ronda ante el australiano Alex de Miñaur (11°) por 5-7 y 1-6, poniendo fin a su primer torneo en cuatro meses. El tercero en casi un año y medio.

La emotividad del adiós también responde a lo ya mundialmente sabido. Rafael Nadal toma este 2024 como una temporada de despedida más que de retorno. Las lesiones que lo mermaron durante toda su carrera ya no le permiten tener continuidad en el circuito y pese a que el 14 veces campeón de Roland Garros aún no lo anuncia oficialmente, en muchas ocasiones ha admitido que no se ve jugando más allá de esta temporada. Las bajas obligadas del Australian Open, Indian Wells y Montecarlo no hacen más que aumentar esta teoría prácticamente confirmada.

Sabiendo eso, el paso del manacorí por Barcelona, evento que incluso le puso su nombre a su pista principal, fue especial. Su victoria de este lunes ante el italiano Flavo Cobolli (62°) aumentó la emotividad y la ilusión, algo que incluso no desapareció luego de su derrota de este martes ante el australiano de padre uruguayo y madre española. Si bien el nacido en Sídney derrotó por 7-5 y 6-1 al segundo tenista masculino con más Grand Slam, el nivel de Nadal ante uno de los mejores del mundo reduce el negativismo. Claramente no está el físico del pasado ni la confianza que lo hizo uno de los más grandes en la historia del deporte, pero al menos sí los golpes. Mostró buen manejo con el revés y una gran potencia con el derecho, quedando solamente al debe con el servicio. Sacando muy por debajo de la velocidad a la que acostumbraba, lo más probable es que ya no pueda forzar más el movimiento del saque por las limitaciones que tiene en su cuerpo.

Así, una vez terminado el partido el de Manacor fue honesto con su presente y futuro. “Casi con total seguridad no podré volver a competir aquí. Me hubiera gustado luchar el torneo, pero para mí ha sido muy bonito poder jugar dos partidos. En el partido de hoy me he sentido bien, lo he disfrutado”, respondió en conferencia de prensa.

Ahora la pregunta que todos se hacen es qué sigue para Nadal. Las sensaciones sobre pista hacen pensar que este no fue el último capítulo en su carrera y que el viaje del ganador de 92 títulos ATP tendrán al menos otra parada. Puede ser que aparezca la próxima semana en Madrid, uno de los eventos más importantes para él, pero el que más se le resiste en polvo de ladrillo. “Jugaré según me encuentre. Tendré que acumular una semana más de buenos entrenamientos”, respondió sobre la opción de competir en la capital española.

De no ser así, lo más probable es que descanse y vuelva en Roma, donde ha sido campeón en 10 oportunidades. Finalmente, está también la chance que solo vuelva a pisar una cancha de tenis en Roland Garros, el torneo que lo transformó en el mejor jugador de la historia sobre arcilla y en una leyenda absoluta para el tenis.