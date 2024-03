Tabilo gana en tres sets y enfrentará a Dimitrov en segunda ronda del Masters 1000 de Miami

La comitiva nacional tendrá dos representantes en segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Alejandro Tabilo (44° ATP) consiguió ganar su duelo ante Brandon Nakashima (92°) por 6-4, 3-6 y 6-2 para meterse entre los 64 mejores en Florida. Ahí también está Nicolás Jarry (23°), quien este viernes enfrentará a Jack Draper (42°). En el caso del zurdo, su próximo rival será Grigor Dimitrov (12°).

El partido tuvo distintos momentos para Tabilo, eso fue evidente. Comenzó con el pie derecho pese a los quiebres en contra, al punto de lograr cerrar el primer set por 6-4. Se le veía con ritmo, suelto, aprovechando también las dudas del norteamericano, quien venía de superar los clasificatorios en Florida.

Sensaciones que se terminaron de golpe en la segunda manga. El zurdo no pudo mantener la presión y permitió que el juego cambiara totalmente de dueño. En esa manga cometió nueve errores no forzados de derecha y pese a que tuvo un 81% de primeros servicios, quedó con la compleja marca de que no pudo ganar ningún punto con su segundo saque. Los números se reflejaron en el marcador, ya que Nakashima estiró las acciones con un 6-3.

Y en la tercera manga el drama se instaló de entrada. Tabilo tuvo que resistir durante 11 minutos para poder mantener su servicio, luego de muchos problemas con los drop-shot (cortas desde el fondo). Contener esos ataques le dio oxígeno y margen, los cuales convirtió en un quiebre a favor.

El margen de 3-0 a favor de todas formas no detuvo el drama y el nacido en Toronto tuvo que mostrar su oficio para seguir con la ventaja. Defendió con éxito dos puntos de quiebre (seis en total en el set) un juego que duró más de 10 minutos.

Aquel momento definió las sensaciones del cierre y después no tuvo problemas para mantener su ventaja. Para Tabilo es su primera victoria en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami.

En la ronda de los 64 mejores estará obligado a subir el nivel, ya que enfrentará a un tenista de gran forma este 2024. Se trata de Grigor Dimitrov, quien viene de hacer octavos de final en Indian Wells, semifinales en Rotterdam y final en Marsella. Eso sí, el ex tres del mundo tiene un historial sin grandes festejos en Miami. Su mejor resultado se dio en 2012 y 2016 donde llegó a la cuarta ronda.

“Va a ser va a ser un lindo partido, juega bastante bien. Es una leyenda acá en el tenis, así que va a ser va a ser un muy lindo partido y hay que entrar con todo”, expresó Tabilo sobre Dimitrov.

Jarry va por Draper

Este viernes será el turno de Nicolás Jarry (23°) de competir en las pistas del Hard Rock Stadium. El número uno de Chile recién debutará, ya que al ser preclasificado pasó libre en primera ronda. Su rival en dicha instancia será el británico Jack Draper (42°), quien viene de eliminar al japonés Taro Daniel (78°).

Será la primera vez que ambos se enfrenten en el circuito ATP, por lo que es difícil anticipar cómo se dará el duelo. Lo que sí, sus temporadas no son del todo distintas, ya que ambos suman una semifinal ATP en el último mes. Jarry lo hizo en Buenos Aires, mientras que el nacido en Sutton lo consiguió en Acapulco. Una diferencia es que además de su gran semana en México, Draper comenzó la temporada llegando a la final del 250 de Adelaida, donde cayó ante Jiri Lehecka (27°).

Miami también será un torneo inédito para el santiaguino, quien por primera vez estará trabajando con sus dos entrenadores. Tanto Juan Ignacio Chela como César Fabregas lo acompañaron en este viaje al sur de Estados Unidos y aparecerán juntos en el box durante sus partidos. De momento se habían dividido los torneos, con el español diciendo presente en la gira de Australia y el argentino en los torneos sudamericanos.

La pupila de Massú se despide en el debut

Nicolás Massú se despide del Masters 1000 de Miami en los primeros días de competencia. El chileno acompañó a sus dos dirigidas en Florida y ambas se quedaron sin la chance de avanzar a segunda ronda.

La primera en quedar eliminada fue Linda Fruhvirtova (139° WTA), quien cayó por 6-4, 4-6 y 2-6 ante Sloane Stephens (41°), campeona del US Open en 2017. La mayor de las hermanas no pudo contra la norteamericana, quien el año pasado había perdido en primera ronda.

Este jueves eso sí fue el turno de Brenda (106°), quien con solo 16 años se posiciona como una de las grandes revelaciones del circuito. Este 2024 superó los clasificatorios en el ATP de Auckland y en el Australian Open, cayendo en ambos eventos la segunda ronda del cuadro principal. En ambas ocasiones solo la pudieron detener estrellas de la WTA. En Nueva Zelanda fue Coco Gauff (3°) y en Melbourne, Aryna Sabalenka (2°).

En Miami volvió a caer, pero ahora en el debut. Lo más preocupante fue que se despidió del torneo por una lesión, luego de ir 6-7 y 0-1 abajo ante Katie Boulter (30°). En el primer set pidió asistencia médica y ya en el segundo tuvo que anunciar su retiro.