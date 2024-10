Tuvieron que separarlos: Lionel Messi vive un tenso cruce con Yeferson Soteldo en el empate entre Argentina y Venezuela

A Lionel Messi se le vio fastidiado en Maturín. El astro argentino estaba de regreso en la Albiceleste, luego de ausentarse de la última nómina por lesión, y vivió una jornada tensa en el empate 1-1 ante Venezuela. Durante el desarrollo del encuentro, se enfrascó en discusiones con varios futbolistas llaneros. También con el árbitro uruguayo Gustavo Tejera. Los que más pelearon con la Pulga fueron Yangel Herrera y Salomón Rondón. Sin embargo, fue su entrevero con Yeferson Soteldo el que acaparó las miradas.

El ex Universidad de Chile le recriminó al del Inter Miami su actitud. El rosarino le respondió poniendo su mano en la cara del otrora Huachipato. Pero ese se la sacó rápidamente. Al cruce llegaron otros jugadores y Messi se retiró con una risa irónica en el rostro.

Una vez finalizado el encuentro, el ex Barcelona se quejó por el estado del terreno de juego, que se vio afectado por un temporal en la antesala. “Es muy difícil, el partido se hace trabado, muy feo. No pudimos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo, por derecha, quizás un poco más, pero es muy difícil jugar así”, dijo a la televisión.

“La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido que no habíamos preparado, pero que ya conocemos: luchar la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho. No se podía jugar atrás, en el primer tiempo dimos un par de pases para atrás, el agua paraba la pelota y nos complicaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer con esta cancha”, amplió.

Luego abordó sus meses de ausencia en el equipo de Lionel Scaloni. “Se hizo larga la espera. Fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos con el club también. Contento de volver, de seguir teniendo continuidad y de estar otra vez acá. La vez pasada no vine porque todavía no había jugado, había entrenado poco. No estaba al 100 por ciento desde lo físico, el tobillo me molestaba. Decidimos los dos que no estaba, que lo mejor era quedarme a entrenar y terminar de ponerme bien”, contó.

Finalmente, el ex PSG ya visualiza el próximo desafío de la Albiceleste, ante Bolivia en Buenos Aires. “Extraño jugar en Argentina. Tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y preparar el partido”, sentenció.