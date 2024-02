Una árbitra debutante y un arquero que mordió el pan: las historias y números que dejó la primera fecha del Torneo Nacional 2024

En el arranque del Torneo nacional, la primera fecha nos ha regalado una serie de relatos. Acompáñanos en este recorrido con las historias más destacadas y las cifras que trajo la jornada inaugural.

Las historias

-La primera árbitra

La árbitra Dione Rissios se convirtió en la primera jueza central que dirige en la máxima categoría de nuestro fútbol. Lo hizo en el cierre de la fecha, en el triunfo de Deportes Iquique sobre Audax Italiano en La Pintana. Su mayor incidencia fue la expulsión del lateral itálico Bruno González, la que fue ajustada a reglamento.

Rissios había dirigido un partido de la Primera B el año pasado: Deportes Santa Cruz vs. Rangers. Sin embargo, el cometido no fue bueno y no volvió a pitar en dicha categoría.

Dione Rissios debutó arbitrando en primera división.

-¿Japoneses?

Una escena repetida en las últimas copas del Mundo es la de hinchas japoneses limpiando su sector en los estadios. Y quizás en ellos se inspiraron los hinchas de Deportes Iquique, quienes asearon la gradería una vez finalizado el partido ante Audax Italiano.

-”Una piscolita”

Poco le importó a algunos hinchas de Unión Española que Arturo Vidal sea uno de los máximos referentes del fútbol chileno. En medio de una pausa en el juego, fanáticos hispanos (ya frustrados por el mal juego de su equipo) las emprendieron contra el King: “Tómate una piscolita ahora”, fue lo más suave que le gritaron.

Puedes ver más detalles en esta nota.

-El pan de Diego Sánchez

Ocurrió en Chillán, y fue lo mejor de un empate sin goles que solo quedará en el archivo estadístico. Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, caminaba hacia su arco, que daba a la barra de Ñublense cuando le lanzaron un singular objeto: un trozo de pan que luego tomó del suelo y le dio un mordisco.

Diego Sánchez

Puedes ver aquí más detalles de esta historia.

Goleadores

Sin contar los partidos suspendidos, no hubo jugadores que se “arrancaran” en el liderato de la tabla de goleadores.

Con 1 gol: Alessandro Riep, Ignacio Jeraldino (Audax Italiano), Marco Borgnino (Cobreloa); Maximiliano Falcón, Esteban Pavez, Daniel Gutiérrez (Colo Colo); Tobías Figueroa (Deportes Copiapó); Simón Contreras, Octavio Bianchi, Bryan Rabello (O’Higgins); Imanol González (Huachipato); Edson Puch, Agustín Nadruz, Lázaro Romero (Deportes Iquique).

Resultados de la fecha

Ñublense 0-0 Coquimbo Unido

Unión Española 0-3 Colo Colo (Maximiliano Falcón 13′, Esteban Pavez 18′, Daniel Gutiérrez 77′).

Deportes Copiapó 1-3 O’Higgins (Tobías Figueroa 54′; Simón Contreras 2′, Octavio Bianchi 6′, Bryan Rabello 76′).

Cobreloa 1-1 Huachipato (Marco Borgnino 30′; Imanol González 12′).

Audax Italiano 2-3 Deportes Iquique (Alessandro Riep 35′, Ignacio Jeraldino 50′; Edson Puch 21′, Agustín Nadruz 90+5′, 90+6′ Lázaro Romero).

Everton vs. Palestino (Suspendido).

Unión La Calera vs. Universidad Católica (Suspendido).

Universidad de Chile vs. Cobresal (Suspendido).

Tabla de posiciones

Próxima fecha

Universidad Católica vs. Ñublense

Coquimbo Unido vs. Deportes Copiapó

Palestino vs Cobreloa

Universidad de Chile vs. Audax Italiano

Huachipato vs. Unión La Calera

Deportes Iquique vs. Everton

O’Higgins vs. Colo Colo

Cobresal vs. Unión Española

