Una opción menos para Pellegrino en la U: Felipe Gutiérrez parte a Emiratos Árabes para firmar en el Al Wasl de Pizzi

Universidad de Chile tiene una opción menos para reforzar el mediocampo. El volante, quien incluso llegó a reunirse con Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, finalmente fichó en el el Al Wasl de Emiratos Árabes, que hoy dirige Juan Antonio Pizzi.

Su arribo se produce tras la petición del propio Macanudo, quien lo dirigió durante su paso por Universidad Católica y la Selección Chilena. Su nuevo equipo marcha en la cuarta posición de la Primera División de Emiratos Árabes con 29 unidades, a 7 puntos del líder, Shabab Ahli Dub.

Frente a tal escenario, y a pocos días del cierre del libro de pases, la U pierde la opción de sumar a Gutiérrez. En conferencia de prensa, Pellegrino daba pistas de las negociaciones con el volante que hasta la temporada pasada defendió a Universidad Católica. Quiso aguantarlo hasta el final, en caso que se le cayeran otras opciones.

“Todos los jugadores que hemos mirado siempre entran en el debate que hacemos con la secretaría técnica y el presidente. Lo seguimos haciendo, no es sólo él. Hay muchos jugadores arriba de la mesa que hemos sondeado y estamos esperando”, dijo el estratega. “No hemos decidido nada y veremos hasta el último día. El club hace ofertas hasta cierto punto, los jugadores esperan respuesta, siempre hay opiniones. Estamos en eso. No corresponde dar una opinión por este jugador, como lo hacemos con cada uno que no está acá”, agregó.

Lo cierto es que Gutiérrez buscaba una revancha en el fútbol chileno. No se fue bien del equipo de sus amores. Y lo dejó claro una vez que rescindió de Cruzados. “Solo quiero aclarar que nunca abandoné el barco, ¡fue una decisión técnica!”, explicó el mediocampista. Finalmente, dedicó unas últimas palabras a la institución: “A mis compañeros y a toda la gente del Club les deseo toda la suerte del mundo y ojalá un día poder volver. Un abrazo enorme”, cerró.

Felipe Gutiérrez sumará su séptimo club como futbolista profesional. Además de la Roja y de sus pasos por la UC, el nacido en Quintero defendió las camisetas del Twente, Betis, Internacional, Kansas City y Colorado Rapids.