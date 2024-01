Van nueve: Felipe Gutiérrez se une a la lista de campeones de América en 2015 que ya dejaron la actividad

“Este fue el último partido profesional de mi vida. Jamás lo imaginé, pero ¿qué puedo decir?”, comenzó escribiendo en redes sociales Felipe Gutiérrez. De esta forma, el nacido en Quintero anunciaba su retiro del fútbol a los 33 años. Durante su carrera defendió las camisetas de la Universidad Católica, club que lo formó, Twente, Real Betis, Internacional de Porto Alegre, Kansas City, Colorado Rapids y Al Wasl.

Los motivos de su retiro son por las dificultades que le genera una seria enfermedad que sufre: “La artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo, siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mí. Creo que lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida”, agregó.

Se una a la lista de los campeones retirados

Durante sus más de 14 años de actividad, Felipe Gutiérrez supo levantar títulos, específicamente dos trofeos de Primera División con el club de sus amores, la UC, en 2010 y 2021.

Sin embargo, por lejos lo más importante es haber formado parte del plantel que consiguió la histórica Copa América 2015; el primer trofeo oficial que ganó la Roja.

FOTO: AGENCIAUNO

De esta forma, el ahora exmediocamposta se une a la ilustre lista de los campeones continentales que ya han colgado los botines, la cual está conformada por: Jean Beausejour, Jorge Valdivia, Johnny Herrera, José Pedro Fuenzalida, Mauricio Pinilla, José Rojas, Matías Fernández, David Pizarro y, ahora, Felipe Gutiérrez.

Dos que se arrepintieron

Hasta hace un año había dos nombres que formaban parte de los retirados, pero que en los últimos meses se arrepintieron de su decisión y volvieron a la actividad. Se trata de Edson Puch y Francisco Silva.

El delantero se había alejado de las canchas en 2022, pero el año pasado tomó la determinación de retornar a Iquique, el club del cual es hincha, y fue importante en la campaña del ascenso a Primera de los Dragones Celestes.

Por su parte, el Gato hace algunos días fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportes Limache, equipo que este año será parte de la Primera B. El mediocampista había dejado el profesionalismo en 2021, con la camiseta de la Universidad Católica.