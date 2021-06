Camila Sáez (26 años) es un número fijo en la pizarra de Letelier. Su juego y experiencia le hacen ser merecedora de un estatus especial en Las Rojas. Cuando Sáez habla, el resto escucha.

A la nacida en el Melón se le ve feliz, ilusionada con los desafíos que se avecinan. Desde Eslovaquia, país donde la Roja jugó un amistoso el jueves, en el que cayó por la cuenta mínima, la defensora del Rayo Vallecano repasa el presente del equipo de José Letelier. No pudo estar desde la partida en el duelo frente a las europeas, por una sobrecarga en la rodilla derecha. El martes jugará frente a Alemania, en el último duelo preparatorio de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio.

La formada en Unión La Calera cuenta con el aval de haber cerrado una gran temporada en España. “Llego en un muy buen momento, muy cómoda, físicamente bien. Terminando la última etapa que me queda con el Rayo. Llego bien”, dice la futbolista al ser contactada por El Deportivo.

¿Qué balance realiza de su temporada en el Rayo Vallecano?

Fue una temporada difícil, por muchas cosas. Por lo que significa estar en pandemia. Ha sido un año en el que no sabíamos si se iba a terminar de jugar el torneo, era todo una incertidumbre. Pudimos terminarlo, pese a que aún quedan dos fechas. Cumplimos el objetivo que era salvar la categoría del club. Para el club era importante quedarse en Primera. Es un balance positivo. Pudimos quedar un poco más arriba en la tabla, pero por cómo ha sido el año pandémico, el balance es positivo.

¿Preocupa la derrota frente a Eslovaquia?

No creo que sea para preocuparse. Estos partidos son para afinar los últimos detalles que nos quedan para los Juegos Olímpicos. Hay que seguir mejorando, ajustar lo que nos queda. Los partidos importantes están en los Juegos Olímpicos.

¿El físico de las europeas marca diferencias?

Sí, claramente. Su velocidad es mayor, son más fuertes, más altas. Pero creo que nosotros con técnica y lo que hemos mejorado últimamente hemos logrado cortar mucho la brecha.

Ahora viene Alemania, otro rival de categoría....

Sí, las enfrentamos antes del Mundial. Sabemos lo que son, la categoría que tienen, pero ya las conocemos. Eso nos da un plus ahora mismo para saber enfrentarlas y no cometer los mismos errores que nos costaron dos goles durante el partido pasado. Llegamos mejor a este duelo.

¿Chile está para competirle a cualquiera?

Siempre salimos a competir, sea quien sea el rival. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Tratamos de que los equipos no se nos vayan encima sino que poder hacer nuestro juego de forma responsable.

¿Siente que se ganaron el respeto por lo que han conseguido?

Sí, creo que hemos tenido un crecimiento enorme los últimos años. Se ha notado con lo que mostramos primero en la Copa América, luego el Mundial y ahora con la clasificación a los Juegos Olímpicos. Sin duda que vamos en alza. Eso es importante para que el resto de los equipos sepa que existimos. Antes nadie sabía quiénes éramos, pero ahora ya tenemos un nombre a nivel mundial.

¿Se lo comentan otras futbolistas? ¿Quizás sus compañeras del Rayo Vallecano?

Sí, ahora siguen nuestros partidos y eso antes no pasaba. Aparte, nuestros rivales en cada fecha FIFA son de muy buen nivel. Y si nos invitan a jugar es porque estamos haciendo las cosas bien. Hay que seguir por la misma senda y debemos mejorar día a día.

¿Se sienten más estudiadas por los rivales?

Sí, es que el fútbol femenino ha ido en alza. Los partidos ahora van por la tele y eso antes no pasaba. Hay mucho más análisis de las jugadoras, cuánto corren y todos los parámetros que se miden el fútbol. La gente ya sabe cómo jugamos y por eso mismo hay que mejorar cada detalle.

El alza del juego conlleva mayor responsabilidad en los resultados que consigan...

Claramente el mostrar un juego distinto o ir logrando más cosas te trae más responsabilidad, como no bajar de ese nivel. Te anima a seguir trabajando más, a seguir mejorando más.

Con Copa América y Mundial encima...¿Llegan más maduras a los JJ.OO.?

Sí, y estos partidos de categoría te posicionan en otro lugar. Manejas más situaciones, te permite pararte en la cancha de otra forma.

¿No le presiona que se hable tanto de ustedes?

No sé si presión es la palabra. Ya estamos grandes, cada uno sabe lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. No creo que sea una presión. Sí trabajamos para dejar a Chile lo más arriba posible.

¿Clasificar a los Juegos Olímpicos es el broche de oro para esta generación?

No sé si el broche de oro, pero sí un sueño que la gran mayoría tenía. Pero esto sigue, esto no para acá. Esperamos hacer unos buenos Olímpicos y ya pensar en lo que viene: la Copa América, clasificar a otro Mundial. Esto no para.

Japón, Gran Bretaña y Canadá comparten el grupo de los Juegos Olímpicos con ustedes. ¿Cuál avizora como el rival más complejo?

Creo que todos los rivales son duros… por algo están en los Juegos Olímpicos. Solo sé clasifican 12. Es muy difícil entrar, todos los partidos son difíciles.

¿Qué objetivos se trazan para los Juegos Olímpicos?

Siempre he dicho que hay que dejar a Chile lo más alto posible. Lo más alto creo que se merece un país. Lucharemos por eso durante cada partido.

¿Se dan por pagadas por solo ir a los Juegos Olímpicos?

Claro que no. Tenemos que seguir en esta senda en la que venimos. Esto no para. Es todo tan efímero que no te das ni cuenta… hace tres años jugamos la Copa América. Hoy estamos y mañana podemos no estar. Hay que disfrutar el momento, de lo que viene en los Juegos Olímpicos.

¿Será el último baile de esta generación?

No, no creo. Este es un proceso, otro proceso distinto. Esto sigue. Después de esto pensaremos en la Copa América, el posible Mundial, los Panamericanos que vienen en Chile.

Usted estudió administración de empresas. ¿Alcanzó a ejercer?

Alcancé a ejercerla antes de salir a jugar al extranjero, un par de meses. A veces se extraña ejercerlo, me gusta mucho la administración, los números. Espero algún día poder ejercerlo.

¿Se puede vivir del fútbol femenino?

Yo podría decir que vivo del fútbol femenino. Creo que con el pasar de los años esto va en alza, mucho mejor que antes. Espero que las niñas que vienen puedan disfrutar porque esto ha costado mucho. Me hubiese gustado nacer diez años después y poder disfrutar todo lo que está pasando ahora en el fútbol femenino.