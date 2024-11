Claudio Orrego: “El caso Cathy Barriga es una alerta: pasar de la TV a la gestión pública tiene riesgos”

La política es dinámica, parece ser unas de las máximas aprendidas por Claudio Orrego (57) en su extensa carrera política que inició a fines de los ‘80, desde la Juventud Demócrata Cristiana, partido al cual renunció en 2022 después de 33 años de militancia.

Ha sido concejal, alcalde, ministro, intendente, candidato presidencial y actualmente gobernador, donde busca su reelección, como independiente, con un discurso más moderado que el de la primera vuelta y con guiños al electorado de centroderecha.

“Hace tres años, debo reconocerte, que haber sido parte de la Concertación, me jugaba en contra, hoy me juega a favor”, señala el candidato desde su comando en la calle Nueva York.

Hace cuatro años, se enfrentaba a una candidata de izquierda (Karina Oliva), hoy se enfrenta a un candidato de derecha. ¿Qué similitudes hay entre ambas campañas?

Cambia el color político, pero se mantiene el intento de polarizar y politizar una elección que es de carácter regional. En la elección anterior para algunos yo era un facho de extrema derecha. Hoy para otros soy un representante de la extrema izquierda. La verdad, es que sigo siendo la misma persona que cree en el diálogo, el respeto, el Estado de Derecho y que trabaja con todos, independiente de su color político.

¿Le incomoda ser el candidato del establishment y su contendor el desafiante?

Paradójicamente yo soy el candidato independiente que juntó 26 mil firmas, que tuvo el apoyo de 38 alcaldes y alcaldesas, desde la centroderecha hasta la izquierda y obtuvo un millón 650 mil votos (en la primera vuelta). Mi contendor junto tres firmas, la de los tres presidentes de los partidos de la derecha (…) Lo que no voy a negar nunca es que mi experiencia en cargos públicos, que hace tres años era considerado un pecado y una suerte de debilidad. Hoy tener experiencia y saber gobernar está reevaluado.

¿Por qué no quiere ser el candidato del Presidente Boric?

Porque no soy el candidato de Boric. Desde el día uno me declaré independiente y competí contra la candidata del Frente Amplio (Nathalie Joignant), porque entendí muy tempranamente que para poder trabajar como gobernador tenía que hacerlo con el gobierno de turno, pero con la independencia para criticarlo.

Pese aprender todos los motores, los 1.644.699 votos obtenidos no le alcanzaron a Claudio Orrego para ganar en primera vuelta. Foto: La Tercera

Su contendor lo acusado de ser zigzagueante en sus apoyos políticos.

Lo más interesante de esta campaña, es que la transversalidad ha pasado a ser un valor. El ser capaz de trabajar con todos sin ofender a nadie. Eso yo hoy lo puedo demostrar, porque tengo apoyos de personas de todos los sectores políticos, inclusive de la derecha. Mi contendor no puede decir lo mismo, porque él ha sido muy duro con la gente que piensa distinto que él, sobre todo con la izquierda. Por ejemplo, si tenemos que resolver los problemas de La Vega y el Mercado Central, el gobernador tiene que sentar a los tres alcaldes involucrados: un comunista (Fares Jadue, de Recoleta), un UDI (Agustín Iglesias, de Independencia) y un RN (Mario Desbordes, de Santiago). Pero tú no vas a poder hacer eso si te has dedicado a insultar y a ofender a algunos de ellos. Cuando tú eres alcalde o gobernador tienes que ser capaz de trabajar con todos, porque yo no tengo poder sobre los otros alcaldes y mi única atribución, aparte de los recursos, es la persuasión y la capacidad de convocatoria.

Su dura respuesta a Carlos Peña

El rector Carlos Peña cuestionó esta respuesta suya. Lo hizo ante las acusaciones de confundir a los electores al poner publicidad en redes sociales donde aparece junto a Matthei, Carter y Palacios.

El profesor Peña habla desde la academia, donde lo que más importa son las ideas. Como él nunca ha ejercido un cargo territorial, no sabe cuán importante es esa habilidad blanda y esa capacidad de trabajar con quienes piensan distinto. Dicho en otras palabras, a diferencia de lo que piensa el profesor Peña, esta no es una elección entre derecha e izquierda, es una elección sobre un proyecto de ciudad y región y un estilo de liderazgo que, a mi juicio, debe ser capaz de convocar y trabajar con todos.

A su juicio, ¿quiénes son los tres mejores alcaldes de la RM?

Claudio Castro (Renca), Tomás Vodanovic (Maipú) y Rodrigo Contreras (Paine). Una cuarta, Isabel Valenzuela (Colina) (...) Rodolfo Carter dijo que el sector político que apoyó a Cathy Barriga para ser alcaldesa de Maipú, sin tener las competencias y la experiencia para manejar la segunda comuna más grande de Chile, tiene que hacerse responsable de lo que ha pasado. Estoy de acuerdo con él. Pasar de la televisión al mundo de la gestión pública sin tener experiencia en la complejidad del aparato del Estado, tiene riesgos.

¿Está queriendo decir que a Francisco Orrego le puede pasar lo de Cathy Barriga?

Digo que hay que tener cuidado, porque la televisión tiene códigos de confrontación y división. Y tener experiencia en las complejidades del manejo del Estado es algo relevante. Que ojo, este no es un argumento mío, sino de la derecha, pero que a veces se les olvida.

¿Cuáles son sus tres principales logros como gobernador?

El proyecto Nueva Alameda, incluida la remodelación de la Plaza Italia; la recuperación de espacios públicos tomados por el narco, como la Plaza Asunción, en San Ramón, y en materia de seguridad, demostrar que, a pesar de no tener ninguna atribución, hemos invertido 158.000 millones de pesos, fortaleciendo fiscalías, carabineros, PDI, municipios, comunidad. El año pasado hubo un tiroteo en la población de La Victoria, donde Carabineros no pudo entrar porque no tenía vehículos blindados. Le preguntamos a Carabineros, por supuesto con autorización del Ministerio del Interior, cómo podíamos ayudar y le dimos 20 vehículos blindados. En el tema de los portonazos, nos dijeron que les faltaba un helicóptero. Le compramos el helicóptero a los carabineros.

¿Es correcto que el gobierno regional esté entregando recursos a carabineros, independiente del gobierno central?

A mí me gustaría que Carabineros y la PDI no necesitaran ningún recurso y poder dedicar nuestros recursos a plazas, a centros de salud, ambulancias, etc. Me parece que es importante que los gobiernos regionales nos hagamos cargo de la primera prioridad de los vecinos, que es la seguridad.

Su ex camarada Jaime Ravinet le enrostró haber apoyado la primera propuesta constitucional que fue rechaza por una amplia mayoría.

Soy parte de la gran mayoría de los chilenos que tenía un profundo deseo de tener una Constitución hecha en democracia que nos representara a la gran mayoría. Y la primera vez, capturados por la extrema izquierda, y la segunda, capturados por la extrema derecha, se nos privó a los moderados de este país de tener una Constitución para todos. Claro, yo siento que los moderados de centro izquierda y centro derecha no fuimos capaces de haber construido un texto para todos, aunque yo no haya sido convencional ni nada.

¿Se arrepiente de haber confiado en Procultura, donde entregó muchos recursos al programa Quédate de prevención del suicidio?

No me arrepiento de haber hecho el programa de prevención del suicidio, pero mirado como ocurrieron las cosas, obviamente me arrepiento de haber confiado en una institución que al final nos defraudó y por lo cual va a tener que pagar, porque nos querellamos y vamos a cobrar hasta el último peso que nos deben.