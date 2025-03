“No he denunciado ni acusado a nadie”: gobernador Orrego modera sus dichos sobre pagos por filtraciones

El gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, matizó sus declaraciones en torno a la filtración de los chats entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

Es que una vez que se hicieron públicas las conversaciones entre ambas figuras comunistas, en las que había duros epítetos en contra el Presidente Gabriel Boric y críticas al gobierno, la autoridad regional deslizó la posibilidad de que existan pagos por dicha información, como en otros casos de filtraciones.

“Me parece que es un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales, de lo que está pasando dentro de la fiscalía, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”, cuestionó Orrego en una entrevista con CNN, deslizando que podrían existir “incentivos” de por medio.

A eso agregó que “todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta: ¿Aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa?”.

Las palabras de Orrego encontraron respuesta en el fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien apuntó que como funcionario público, el gobernador tiene la obligación de denunciar si tiene información relevante.

Pero, además, generaron el rechazo de la Federación de Medios de Comunicación Social, entidad que agrupa a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Así las cosas, este martes la autoridad regional realizó una publicación en sus redes sociales en que moderó sus dichos: “No he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho”.

“Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios. Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero?”, remarcó.

De acuerdo a Orrego, “esto es precisamente lo que debe investigarse por quien tiene el mandato legal para hacerlo” y apuntó que “no se trata de defensas corporativas de ningún grupo; se debe investigar cualquier delito, sin importar quién lo cometa. Sin embargo, permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia”.