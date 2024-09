Aniversario del “Rechazo”: oficialismo enfatiza en necesidad de establecer un Estado social de derecho y oposición conmemora el hito

Este miércoles se cumplieron dos años desde que el “Rechazo” se impuso en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022. La alianza de gobierno, que se la jugó por el “Apruebo”, no tenía nada que celebrar por ese motivo. Por lo mismo, optó por no organizar vocerías con ese objetivo.

Sin embargo, los dirigentes del Partido Socialista (PS) y del Partido Comunista (PC) participaron de la conmemoración de la elección de Salvador Allende como Presidente de la República. Fue en esa instancia en que sus timoneles, consultados por la prensa, se pronunciaron con respecto a la derrota que sufrieron hace dos años.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, manifestó que “está pendiente recoger las banderas que marcó la movilización de octubre hacia adelante, en lo que se sistematizó en el Estado social y democrático de derecho (...). Eso está vigente (...). El pueblo quiere cambios, pero quiere vivirlos con un proceso que contemple la integración de todo y que vaya en la perspectiva de progresividad”.

Eso sí, consultado sobre la posibilidad de contar con una nueva Constitución, advirtió que “la estrategia no puede ser otra que no sea que la mayoría esté de acuerdo. Esto no es una batalla de un sector, sino de la inmensa mayoría”.

Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, fue un paso más allá y sostuvo que “nuestro planteamiento es claro: la demanda por un Chile más justo y sin abusos sigue viva y, con ello, la lucha por una nueva constitución. Solo en unidad podremos concretar este anhelo”

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por su parte, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, afirmó que era “un proceso constituyente que terminó con un porcentaje alto de rechazo de la población porque no le hicieron sentido las medidas que se impulsaban en ese proyecto constitucional. Pero eso no significa que la gente no haya querido que haya un cambio de la Constitución”.

En ese sentido, remarcó que “nos rige una Constitución que fue impuesta en la dictadura, que luego la modificó sustantivamente el presidente Ricardo Lagos, pero que no consagra un Estado social y democrático de derecho. Eso es lo que las y los socialistas buscamos, es lo que desde la izquierda buscamos”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Marcos Barraza, dirigente del PC y exconvencional, afirmó el martes en radio Nuevo Mundo que “Chile necesita una nueva Constitución, necesita construir un camino para dotarse de esa nueva Constitución. Un camino que haga prevalecer la unidad de la izquierda y de las fuerzas progresistas, que pongan elementos centrales que habiliten transformaciones profundas y de largo calado”.

Lo que planteó Barraza no es compartido por todos en el oficialismo. En conversación con La Tercera, el diputado Jaime Mulet (FRVS), se mostró en contra de iniciar un nuevo proceso constituyente y dijo que “incluso con la Constitución actual se pueden hacer cambios profundos a través de la vía legislativa en una serie de maneras para buscar mayores niveles de justicia social. Pero hay que tener las mayorías parlamentarias”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), también marcó un matiz. La otrora vocera del “Apruebo” fue consultada por la necesidad de contar con una nueva Constitución. Ante la pregunta, respondió que “hoy tenemos una Constitución que sigue estando vigente, sabemos de su origen, que ha sido cuestionado, pero tendrá que ser la soberanía popular, lo vuelvo a repetir, la que determine si es que en el futuro próximo o más adelante se lleva adelante nuevamente un proceso de estas características”.

En noviembre de 2023, los partidos del oficialismo firmaron una declaración conjunta y se comprometieron a no realizar un nuevo proceso constituyente.

En esa línea, en entrevista con La Tercera, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), aseveró que “la ciudadanía nos envió dos veces el mensaje de que prefiere que el proceso constitucional esté en pausa y que nos aboquemos a lo urgente: solucionar los problemas de inseguridad, las listas de espera en los hospitales y llegar a un acuerdo en materia de pensiones”.

Desde la oposición, organizaron cuidadosamente un despliegue para conmemorar el hito. Las directivas de Chile Vamos protagonizaron un punto de prensa la mañana del miércoles. “Este día quedará grabado como uno de los días más importantes en la historia del país. Frente a un proyecto constitucional completamente desquiciado, que buscaba deformar lo que es nuestro sentido de nación, nuestro sentido de país”, planteó el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Lo propio hicieron las directivas de Demócratas y Amarillos por Chile en el Congreso.

Javier Salvo/Aton Chile

En tanto, el Partido Republicano puso en marcha un despliegue digital en el que arremetieron contra algunos de los rostros del Apruebo, como Elisa Loncon. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó en el programa “Semana Re”, que “la izquierda radical sigue igual. No cambia su discurso y no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Algunos transmiten la misma odiosidad y amargura”.

En el marco de la conmemoración, un grupo de senadores de oposición -encabezados por Rojo Edwards- presentaron un proyecto para establecer el 4 de septiembre como el “día nacional de la libertad y la democracia”. En tanto, la bancada de diputados de Renovación Nacional presentó la agenda “fast track del rechazo”, con iniciativas que fortalecen los símbolos patrios. Entre ellas, destaca el proyecto para renombrar la Región Metropolitana como la Región Metropolitana del General Baquedano.

Para la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, “la política no puede esconder los problemas bajo la alfombra o hacer como que aquí no ha pasado nada. Quienes celebran esta fecha, en que fracasamos en una salida institucional a nuestros conflictos, tienen una posición bastante irresponsable”.

Y advirtió: “Hoy requerimos avanzar de forma urgente en mayor igualdad, justicia y mejores pensiones, en poder recuperar nuestros derechos. Si no lo hacemos hoy, con sentido de urgencia, ese malestar va a seguir creciendo y esa es una afectación directa a nuestra democracia”.