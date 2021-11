Boric versus Provoste: Cómo se distribuyen los apoyos de la izquierda en la Convención

“No se debería presidencializar el trabajo de la Convención Constitucional”. Ese fue el llamado que hizo la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, el domingo pasado.

En entrevista con LT Domingo, la representante mapuche instó a los convencionales a concentrarse en redactar una nueva Carta Fundamental y no mezclar los objetivos que tienen -en plazos acotados- con los comicios del próximo 21 de noviembre.

El llamado de la dirigenta se da justamente luego de que varios convencionales -principalmente en la derecha- oficializaran sus apoyos entre José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

La postura de Vamos por Chile, donde varios incluso se han volcado a hacer campaña, contrasta con la que han adoptado en el centro y en la izquierda donde la mayoría ha evitado definirse públicamente por alguna de las dos cartas más competitivas en carrera: Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Los descolgados del Colectivo Socialista y el respaldo cerrado de Apruebo Dignidad a Boric

Tal como ocurre en el Partido Socialista, sus convencionales están divididos entre la opción de la candidata oficial de la colectividad, Yasna Provoste, y su adversario del Frente Amplio, Gabriel Boric.

El tema, reconocen en el Colectivo Socialista, es “complejo” justamente porque fue la candidata de la tienda de París 783, Paula Narváez, quien insistió en que la carta presidencial de la centroizquierda se definiera a través de una consulta ciudadana en que la militante decé terminó imponiéndose por amplia mayoría.

Por lo mismo, los descuelgues que ha habido en la colectividad liderada por Álvaro Elizalde no han sido inocuos y han tensionado las relaciones internas. Ese cuadro se agudizó cuando figuras como la diputada Maya Fernández (PS) cruzaron la vereda para respaldar al parlamentario, sumándose activamente a su campaña.

Por lo mismo, entre los convencionales del partido han evitado abordar el asunto en instancias formales para evitar tensionar su objetivo principal. Pese a eso, varios de ellos han transmitido que se descolgarán de la postura oficial de su colectividad y votarán por Boric en la primera vuelta.

Es el caso de Tomás Laibe, Malucha Pinto y los convencionales independientes Patricio Fernández, Jorge Baradit, Claudio Gómez y Carlos Calvo. Mientras el primero ha asegurado que “Gabriel Boric tiene un programa transformador y lo valoramos”, la actriz, quien es militante socialista, sostiene a La Tercera PM que si bien es un “error” mezclar las elecciones con el trabajo constitucional, “yo voy a votar por Boric, de todas maneras es lo más cercano a lo que yo pienso y él va a ser un gran aliado del trabajo que estamos haciendo y es muy coherente”.

Baradit, por su parte, sostiene que “Boric es el candidato que ha participado en todos los últimos grandes movimientos sociales, empujando las transformaciones desde sus orígenes. No ha tenido que subirse a ningún carro, siempre ha estado ahí. Hoy, él es el candidato natural del socialismo. De una sociedad mejor para todos y todas, no solo para algunos”.

Calvo asegura que al ser independiente no tiene “obligación alguna para votar por la candidata del PS. Yo voto por boric y la razón es que se ha ido polarizando de tal manera esto que no quiero arrepentirme después si es que sale Kast, porque uno nunca sabe”.

En la misma línea, Gómez sostiene que !aún cuando creo que no debemos presidencializar la Convención por cuanto estamos construyendo el Chile para los próximos 40 o 50 años, de igual forma necesitamos avanzar en las transformaciones que acompañen a la Convención, en tal sentido me representa la candidatura de Gabriel Boric”.

Con Provoste, por otro lado, están Ricardo Montero, Matías Orellana, César Valenzuela, Julio Álvarez, Andrés Cruz y Maximiliano Hurtado, mientras que Mario Vargas dice estar en reflexión. Y el vicepresidente Pedro Muñoz y Ramona Reyes aseguran, a su vez, que prefieren mantener en reserva su posición.

Donde han cerrado filas con Gabriel Boric es en el Colectivo del Frente Amplio e independientes, donde todos los convencionales han transmitido que votarán por él, al igual que aquellos agrupados en Chile Digno, donde se incluyen los convencionales del Partido Comunista, FRVS e Igualdad.

“En el caso Chile Digno el apoyo de los convencionales está puesto en la candidatura de Gabriel Boric, que es la carta del pacto Apruebo Dignidad. Esto se da en el entendido de que el programa fue construido por todas las fuerzas, pero también porque hay conciencia de que la nueva Constitución tiene que ser implementada por un gobierno de las características del que propone él, de corte antineoliberal”, afirma Marcos Barraza (PC).

Colectivo del Apruebo: entre Provoste y ME-O

La mayoría de los convencionales agrupados en el Colectivo del Apruebo están con Yasna Provoste, al menos para la primera vuelta. Así lo confirman Fuad Chahin, Felipe Harboe, Eduardo Castillo, Luis Barceló.

“Votaré por Yasna Provoste, pero no participaré activamente en la campaña pues estimo que los convencionales debemos dedicarnos únicamente a nuestras tareas en la Convención”, explica Barceló.

En el comité, el fundador del PRO también se lleva un apoyo de la mano de la abogada Bessy Gallardo, quien es militante de la colectividad. Miguel Ángel Botto prefiere mantener en reserva su opción, aunque en el colectivo aseguran que estaría con Provoste, mientras que Rodrigo Logan, quien colaboró en la fundación del Partido de la Gente de Franco Parisi asegura que está “en reflexión”.

Escaños reservados: convencional Rapa-Nui anuncia apoyo a Boric

“Aunque no puedo votar porque la isla está cerrada (por la situación del Covid-19) y esa es mi circunscripción, si pudiera hacerlo lo haría por Gabriel Boric, por sus propuestas específicas para Rapa Nui, la ratificación del Acuerdo de Voluntades, por su respaldo y respeto a la Convención y por que tiene un programa enfocado en enfrentar la emergencia climática a la que nos enfrentamos”, dice Tiare Aguilera (Rapa-Nui), al anunciar su respaldo al candidato de Apruebo Dignidad.

El tema presidencial no ha sido abordado formalmente entre los escaños reservados, de hecho, todos al ser consultados se declararon en reflexión o manifestaron que preferían mantener la información en reserva. Pese a eso, figuras como Rosa Catrileo aseguran que por cierto estarán por una opción de izquierda y, en ningún caso, respaldarían a José Antonio Kast.

Isabel Godoy (Colla), a su vez, quien respaldó a Daniel Jadue (PC) en la primaria de Apruebo Dignidad asegura que votará por la carta que asegure las transformaciones profundas que planteó el jefe comunal de Recoleta, aunque evita confirmar su respaldo al frenteamplista.

Luis Jiménez (Aymara), por su parte, asegura que no tiene un candidato definido, pero advierte que jamás votaría por el candidato del Partido Republicano. Asimismo, sostiene que está evaluando entre Boric y Provoste, aunque el programa indígena del primero lo ha convencido más.

Su par mapuche, Victorino Antilef, sostiene que tampoco tiene opción de voto decidida.

Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales: “el mal menor”

El tema presidencial y electoral fue justamente uno de los puntos que provocó el término de la Lista del Pueblo en la Convención, luego de las tensiones que vivieron por la descoordinación al elegir un candidato a La Moneda y que se descubriera que su carta, Diego Ancalao, falsificó las firmas para inscribirse en la primera vuelta.

Con eso sobre la mesa, los convencionales de ese sector acordaron no hacer públicas sus posturas para no tensionar su trabajo en el órgano. En ese sentido, la mayoría de ellos no adelantó su definición aunque manifestaron que no respaldarían a un candidato de la derecha.

“No tengo candidato en este momento, pero lo que sí tengo claro es que no votaré por la derecha”, asegura el único representante de la Lista del Pueblo en el organismo, Cristóbal Andrade.

Al igual que el “dino azulado”, convencionales de Pueblo Constituyente prefirieron mantener su postura en reserva. Ese fue el caso de los constituyentes Elsa Labraña, Loreto Vallejos y Camila Zárate.

La misma postura tienen los exLDP e integrantes del Comité Mixto, Giovanna Grandón, Alejandra Pérez, Manuel Woldarsky y Adriana Ampuero quienes tampoco manifestaron su decisión. En el sector, no obstante, aseguran que Grandón -más conocida como la tía Pikachu”- ha transmitido que no tiene definido su voto, pero que cree que se requiere un Presidente que “apoye” el trabajo de la Convención.

En el caso de Movimientos Sociales, según fuentes del colectivo, lo que han conversado es no pronunciarse individualmente sobre el asunto presidencial. En esa lógica, tanto Manuela Royo, Alondra Carrillo, Elisa Gustinianovic y Vanessa Hoppe optaron por no dar a conocer su voto.

“Personalmente reflexionaré sobre esta decisión y desde luego lo haré por alguna candidatura que asegure el respeto a los derechos de las mujeres y que de garantías de apoyo al funcionamiento óptimo de la Convención”, explica Hoppe.

No Neutrales: no pronunciarse hasta segunda vuelta

Una reunión sostuvieron este jueves los integrantes del Colectivo Independientes Nueva Constitución. Y pese a que no fue el tema principal, la carrera por La Moneda y la postura que asumirán fue parte de la conversación

Desde hace días que algunos venían conversando que para mantener su “diversidad” lo mejor era evitar una postura conjunta.

Guillermo Namor lo explica así: “Como grupo de independientes dialogantes no tendremos una postura conjunta, y hay libertad de pronunciarse en caso de así decidirlo.En mi caso personal esperaré a la segunda vuelta. De todas formas creo que tenemos la oportunidad de elegir un gobierno de cambio político que promueva las transformaciones que darán estabilidad a nuestro país”.

Patricia Politzer asegura que prefiere no adelantar postura puesto que “la Convención no debe meterse en los temas de la coyuntura. Tenemos que pensar en 40 años y no en dos o cuatro”.

La misma postura tiene Benito Baranda, Gaspar Domínguez, Juan José Martin, Javier Fuchslocher y Lorena Céspedes, esta última asegura que prefiere no hablar hasta la segunda vuelta, al igual que Namor.

Helmuth Martínez y Carolina Sepúlveda, por su parte, dijeron estar en “reflexión”. “La verdad aún no defino mi voto para la primera vuelta ya que estoy 100% abocada a la Convención, lo único claro es que no sería Kast y si el pasara a segunda vuelta apoyaría a su contrincante”, sostiene Sepúlveda.