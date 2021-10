13 por Kast y 14 por Sichel: la división de los convencionales de centroderecha de cara a la presidencial

El jueves 21 de octubre, a las 20 horas, los convencionales Ruth Hurtado, Cecilia Ubilla, Pollyana Rivera, Rocío Cantuarias (todas independientes y parte de la bancada UDI en la Convención), Martín Arrau (UDI) y Harry Jürgensen (RN), llegaron al comando del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en la comuna de Las Condes.

En la cita, los constituyentes le detallaron a Kast el funcionamiento de la Convención y su visión crítica sobre cómo está desarrollándose el proceso. Ese fue el preámbulo de la conversación. El objetivo centro del encuentro, sin embargo, era dar una señal política al comprometer su apoyo y trabajo territorial para reforzar su campaña de cara a la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre.

El gesto de los convencionales hacia Kast es significativo en medio del escenario de tensión en el sector ante la baja de Sebastián Sichel, el abanderado oficial de los partidos de Chile Podemos Más, que derivó en una ola de descuelgues de parlamentarios del sector que cruzaron a la vereda del líder de Republicano. Y que gatilló que este lunes Sichel tirara el mantel y emplazara a los partidos de su coalición a decretar libertad de acción para sus militantes.

Después del encuentro con Kast, se produjo otro hecho que para algunos en la Convención evidencia el hecho de que la discusión ya se instaló en el Palacio Pereira. Se trata de la reagrupación de Vamos por Chile en tres colectivos que reúnen a los convencionales UDI e independientes, junto a Jürgensen. Y que, en la práctica, los separa de sus pares de RN y Evópoli, que conformarán un colectivo propio. Ayer, estos últimos reclamaron públicamente que la jugada de fondo era “formar una bancada de Kast”.

Sobre el tema, Arrau desdramatizó el hecho, aunque defendió su opción por Kast. Al respecto, dijo a La Tercera que “estoy convencido que José Antonio Kast es el mejor candidato para el momento que vive nuestro país, para defender los ideales de la libertad, la probidad y buscar un Estado eficiente, que mejore la vida de millones de chilenos”, y subrayó que “ya conocemos los efectos de transar nuestros principios y ceder los espacios de deliberación al populismo. Mi opinión es que el futuro de este país está sobre cualquier instrucción partidista”.

Cuatro días después de la cita entre los convencionales y el abanderado de derecha, tras ver la franja de Sichel, el convencional Eduardo Cretton (UDI) expresó su molestia por el tono con que el candidato oficialista estaba abordando la competencia. Así, vía Twitter, acusó que Sichel “solo se ha encargado de dividir” y expresó su apoyo a Kast.

Además de esos respaldos, el presidenciable del Frente Social Cristiano cuenta también con los convencionales Teresa Marinovic y Jorge Arancibia, quienes compitieron en cupos de RN y UDI, respectivamente, pero eran cartas del Partido Republicano.

Asimismo -según un sondeo hecho por este medio-, Luciano Silva (RN) y los UDI Margarita Letelier, Pablo Toloza y Rodrigo Álvarez también apoyarán a Kast. Estos dos últimos, en todo caso, evitaron pronunciarse sobre el tema, pero cercanos a ambos explicaron que mantienen una estrecha relación con el exdiputado desde hace años y que se inclinarían a votar por él en primera vuelta.

Con ellos, Kast contaría con 13 de los 37 convencionales de centroderecha, mientras que el candidato oficialista sería respaldado por otros 14 convencionales. Estos son: Marcela Cubillos (independiente-UDI), Arturo Zúñiga (Independiente-UDI), Carol Bown (UDI), Geoconda Navarrete (Evópoli), Ruggero Cozzi (RN), Raúl Celis (RN), Luis Mayol (RN), Hernán Larraín (Evópoli), Manuel José Ossandón (RN), Patricia Labra (RN), Roberto Vega (RN), Felipe Mena (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Álvaro Jofré (RN).

Mientras, Alfredo Moreno (independiente-UDI), Claudia Castro (independiente-UDI) y Paulina Veloso (RN) se declaran “en reflexión” -aunque la militante RN aclaró que “Sichel nunca ha sido mi candidato, no le creo”-, y sus pares Angélica Tepper (RN), Constanza Hube (UDI) y Bárbara Rebolledo (independiente-Evópoli) optaron por no responder, precisando que prefieren no mezclar su rol de convencionales con el desarrollo de las campañas.

Bernardo de la Maza (independiente-Evópoli), en cambio, planteó que “he ido variando por los enormes cambios que se han producido entre los candidatos. En todo caso, lo que sí tengo claro es que ninguno de los candidatos me parece estar a la altura de un futuro Presidente de Chile”.

Quienes no respondieron las consultas de este medio fueron los convencionales Bernardo Fontaine (independiente-RN), Katherine Montealegre (UDI) y Ricardo Neumann (independiente-UDI).