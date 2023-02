Carlo Siri, dueño de ex Fuente Alemana, tras frustrada candidatura al Consejo Constitucional: “Renovación Nacional faltó a su palabra”

Se quedó con la preinscripción de candidatura hecha ante el Servicio Electoral (Servel). El dueño de la ex Fuente Alemana, Carlo Siri, tenía todo listo para competir al Consejo Constitucional en un cupo de RN, pero finalmente su nombre no fue considerado por los partidos políticos.

Como uno de los rostros de las víctimas de la violencia durante el estallido social, Siri siempre fue un referente para los partidos de derecha. Tuvo, incluso, un rol en la campaña del Rechazo en el plebiscito de salida, por lo tanto, estaba entusiasmado con participar de este nuevo proceso. No obstante, ni siquiera le avisaron que habían desistido de su candidatura. “Estas cosas son las que desprestigian la política ante los ciudadanos”, lamenta.

—Usted era una de las cartas para consejero en la Región Metropolitana, sin embargo, su candidatura no fue inscrita. ¿Qué pasó?

No lo tengo muy claro. El tema es que iba a ocupar un cupo de RN. Me llamaron, conversaron conmigo y me dijeron que tenía muchas posibilidades.

—¿Quién lo llamó?

Tuve una reunión con Diego Schalper (diputado, secretario general de RN), en que él me pidió que por favor lo pensara y me dijo que me tenía una mala noticia: que yo marcaba muy alto en la Región Metropolitana. Supongo que son sondeos que hacen ellos. Le dije que tenía que ordenar algunas cosas mías. Porque tengo que trabajar. Pero en definitiva, al final le confirmé y le dije que yo iba. Ordené mis cosas y todos contentos. Incluso, después me llamó Francisco Chahuán (senador, presidente de RN), antes que yo me decidiera, y me dijo que esto era por Chile y toda la cosa y blá blá blá. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer, los trámites, me inscribí en el Servel. Hice los trámites en notaría y toda la cosa. Y después no supe más.

—¿No lo llamaron más desde RN?

Después hablaron con la gente de La Coordinadora (agrupación de la sociedad civil) porque a través de ahí se hacían los contactos. Después estaban complicados con el tema de Jaime Ravinet (que se inscribió en cupo Evópoli). Tenían problemas con el tema de no sé qué otra persona más. No tengo idea, pero después que habíamos llegado a un acuerdo, al final la cuestión terminó en nada. La verdad es que yo no sé qué pasó, pero supongo que tienen que ver con estos típicos enredos políticos en que habrá salido alguien de entre medio de las filas de ellos. Me da la impresión de que al final es Bruno Baranda quien tomó el cupo. Después él se trató de contactar conmigo por WhatsApp.

—¿El propio Baranda?

Sí, me dice que teníamos muchas posibilidades de trabajar juntos, ayudar en la campaña. Le respondí no como amigo, pero sí bastante educado. En el fondo le dije que trabajar con RN después de todo lo que pasó y que se había llegado a un acuerdo para después terminar en nada, la verdad no me interesaba trabajar con RN. Así que yo sigo trabajando desde el punto de vista ciudadano, desde donde me siento bastante cómodo desde el mundo de los gremios. Al final del día es donde las papas queman.

—¿Y Chahuán y Schalper nunca más lo llamaron? ¿Ni siquiera para darle explicaciones o disculpas?

No, nada. Yo creo que Schalper se debe sentir re mal. Esto debe venir de más arriba, porque él fue quien armó la reunión, quien conversó conmigo. Tiene que haber pasado algo más arriba o no sé. Pero estas cosas son las que desprestigian la política ante los ciudadanos. Perfectamente me podrían haber dicho algo y a lo mejor podría haber conversado con otros partidos que también me estaban hablando.

—¿Como cuáles?

Me conversaron de Evópoli. La misma presidenta, Gloria Hutt, me llamó en un minuto y también me contactó la senadora Ximena Rincón (Demócratas). Aquí me quedo tranquilo. Hice todo lo que tenía que hacer.

—¿Pero sintió que le faltaron el respeto?

Bueno, las cosas no se hacen como las hizo RN, así no se hacen. Yo vengo del mundo de las empresas, se supone que uno tiene palabra.

—¿RN faltó a su palabra?

Claro, en el fondo se había cerrado el trato y de repente no se habló más. Distinto hubiese sido que me llamaran y me dijeran que en realidad vamos a tener que hacer esto u esto otro y ningún problema porque el cupo era por el partido de ellos.

—¿Se siente usado por los partidos? Ustedes desde el comando ciudadano salieron en la franja del Rechazo, fueron protagonistas en esa campaña y ahora vuelven a tener el protagonismo los políticos.

No, porque el objetivo se logró al final al terminar con esa propuesta de Constitución, que la verdad no nos conducía a ninguna parte como país. Nosotros como ciudadanos los ocupamos y ellos nos ocuparon, pero los acuerdos estaban y se respetaban en cierta medida. Ahora, aquí me pasó en términos particulares. Me parece que así las cosas no se hacen.

—¿Faltó más compromiso de los partidos con la sociedad civil?

No de los partidos. Aquí RN es el problema conmigo. De los demás, nadie me ha hecho nada. Todo lo contrario, me han apoyado en el sentido de estar de acuerdo con iniciativas ciudadanas. Pero en este minuto, fue RN que metió la pata.

—¿Le preocupa que al quedar fuera del proceso, las ideas que usted defiende no estén representadas en la nueva Constitución?

Me preocupa, pero también nosotros en la Franja Ciudadana y en la mesa Tolerancia Cero Contra la Violencia vamos a seguir trabajando. Hay distintas organizaciones que están ahí y hacen vocerías desde distintos puntos de vista: salud, educación, pensiones, entre otros. Entonces, vamos a seguir observando como ciudadanos este tema porque hay que zanjarlo de una vez.

—¿Cuáles son sus expectativas del nuevo proceso?

Espero que de aquí salga algo bueno, porque si realmente va a salir algo que no sea beneficioso, probablemente nosotros levantemos la voz.

—¿Quedó conforme con la lista de Chile Vamos, o cree que faltó más protagonismo de la sociedad civil?

Faltó un poco más de protagonismo de la sociedad civil. Pero lo importante es que se haga bien la pega. El problema es que los partidos, en general, vienen arrastrando una mala imagen en el sentido de que la pega no está bien hecha y, en segundo lugar, no hay responsabilidades respecto de la pega mal hecha.

—¿Tiene interés de postular en otros procesos, como una elección parlamentaria?.

La verdad es que no.