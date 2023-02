Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío: “Brigadistas forestales me han dicho que vieron personas prendiendo fuego”

Más de 300 incendios forestales permanecen activos en el país, según el último reporte del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de este miércoles.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que son 311 siniestros los que aún están en desarrollo, aunque 84 de ellos en combate y 181 se encuentran controlados. Asimismo, sostuvo que ya van más 293 mil hectáreas consumidas por las llamas y durante el día se han producido 17 incendios nuevos. Esto sumado a 5.569 damnificados, 889 personas albergadas y 24 fallecidos dentro de las comunas de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Y en ese escenario, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (exDC), comentó que dentro de su región han llegado denuncias que apuntan a intencionalidad para provocar el fuego. Y que él ha visto acciones que van en esa dirección.

“Esto me lo han señalado vecinos de distintas comunas de la región. Por ejemplo, ayer estuve en Contulmo y me dijeron que los vecinos han visto cómo personas han prendido fuego en distintos puntos. También pude ver cómo en el camino sur de Contulmo aparecían cada 60 metros arbustos prendidos. Me lo mencionaron en Los Angeles, incluso ahí hubo una detención de unas personas que estaban con acelerante diciendo que era para un asado. También me lo dijo la gente de la Sociedad Nacional de Agricultura y brigadista forestales”, expresó.

Con todo, el gobernador comentó que “las cifras hablan por sí solas de intencionalidad. El domingo en la mañana teníamos 69 incendios y al otro día 77 y anoche llegamos a tener 87 simultáneos. La evidencia de los números y los reportes de Conaf es muy coherente con lo que me dicen los alcaldes, vecinos, personal de municipalidad y asociaciones gremiales”.

A esto, la autoridad agregó que dentro de la región ya hay 577 casas destruidas, de un total de 1.439 viviendas dañadas. Sumado a 265 personas en albergues, mientras que los incendios han afectado a 17 de las 33 comunas de su jurisdicción.

En tanto, autoridades de la fiscalía del Biobío señalan que por la forma de los focos, los puntos de inicio del fuego, la lejanía de fuentes de calor, son características que dan indicios de que los incendios no son casuales. No obstante, es necesario distinguir un incendio provocado de un incendio intencional, en donde en este último caso es con dolo.

La Araucanía

Por otra parte, en La Araucanía el alcalde de la comuna de Lumaco, Richard Leonelli (Ind. con cupo en Chile Vamos), acusó también una posible “intencionalidad” en los siniestros registrados en la zona.

“Tenemos declaraciones de vecinos y funcionarios quienes han visto a personas encapuchadas prendiendo fuego a 100 y 200 metros de distancia, arriba de motos y vehículos. Esto lo sabemos porque las patentes no son de acá, no calzan con los registros que tenemos nosotros desde el municipio. Aquí las personas lo han visto y eso es un hecho real, estoy siendo muy responsable con lo que digo”, explica el edil en conversación con La Tercera PM.

Sobre una posible identificación de los responsables, el alcalde sostiene que no han tenido éxito en esa tarea ni en su detención. Pero como municipio ya han entregado las pruebas y antecedentes correspondientes a Carabineros para que ellos puedan proseguir con los protocolos. Además, asevera que aún no se ha ingresado una denuncia formal al Ministerio Público, pero que se busca hacerlo “durante la jornada de este miércoles”.

“Lo que sí tenemos claro es que estos son grupos radicales organizados. No son personas de comunidades, sino que grupos radicales que no sé en que están empeñados. Es difícil poder contener el incendio así. Acá hay gente que lo ha perdido todo, desde comunidades mapuches hasta campesinos. Ahora estamos tratando de contener el fuego en la zona norte y también en la zona sur de la comuna, donde el incendio sigue activo. Este daño no es a nadie más que la gente que se ha esforzado toda una vida para tener sus sustentos. Es un daño terrible”, dijo.

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas (Ind.) se refirió a las declaraciones del alcalde y recalcó que “primero hay que detener el fuego. Y eso no se logra si no se persigue eficientemente a los criminales que, al menos en La Araucanía, están dedicados a prender focos simultáneos, dificultando las labores de bomberos y brigadistas y haciendo que los incendios se vuelvan incontrolables”.

Asimismo, Rivas también fue duro al aseverar que estos actos conllevan un atentado a la democracia. “Eso es terrorismo con todas sus letras. Terminar ahora con la impunidad en la que actúan debe ser la prioridad número uno del gobierno, porque es la única manera en que el fuego se apague. Estamos viviendo una tragedia con incendios provocados para atentar con nuestra forma de vivir. Hay que decirlo así y actuar, ponerles freno ahora antes que la tragedia sea mayor”, señaló.

Hasta la fecha, desde la gobernación sostiene que no han ingresado denuncias formales al Ministerio Público. No obstante, confirman la coordinación que han sostenido con el Cogrid para generar mayores patrullajes en la zona. Asimismo, también han mantenido una coordinación con la ministra del Interior y la delegada presidencial, además de los gobernadores de la zona “para que trabajen conmigo para tener una evaluación jurídica de cuáles son las medidas que debo tomar al respecto”, cerró.

Las denuncias del alcalde y los gobernadores no son aisladas. Este martes, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) -que agrupa a las empresas e instituciones del rubro de la madera- presentó denuncias por 21 denuncias incendios en la zona centro-sur que presumiblemente habrían comenzado intencionalmente.

Juan José Ugarte, presidente de Corma, aseguró que “han aparecido multifocos en lugares sin tránsito de personas y en horas de la noche donde no se puede combatir o detectar, y también se ha detectado y hay testimonios y pruebas de que grupos de desconocidos, encapuchados movilizados en camionetas o simplemente a pie han sido sorprendidos con evidentes intenciones de provocar incendios y que al ser detectados por los patrullajes de vecinos o empresas han huido”.

En cuanto a los detenidos por estos hechos, hasta este martes, Carabineros había cifrado en 15 las personas detenidas por los delitos relacionados a los incendios, entre el 2 y 6 de enero.