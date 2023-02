“¡Nos han enviado aquí para terminar el trabajo!”: Biden recibe elogios por discurso del Estado de la Unión y sienta bases para la reelección en 2024

“El discurso del Estado de la Unión tiende a tener un ritmo ritual. Gran entrada. Aplausos. Lugares comunes. Políticas. Llamados a la unidad, reales o imaginarios”, apunta Josh Boak, quien cubre la Casa Blanca y política económica para la agencia The Associated Press. A su juicio, el Presidente estadounidense Joe Biden marcó esas casillas, y algunas más, durante su discurso ante una sesión conjunta del Congreso el martes por la noche. “¡Nos han enviado aquí para terminar el trabajo!”, dijo el gobernante demócrata en su alocución. En parte, comentó Boak, Biden parecía estar sentando las bases para postularse para un segundo mandato.

Los medios coincidieron con el análisis de Boak. Así, CNN destacó que Biden buscara conectarse con los estadounidenses al abordar varios problemas que afectan a la clase media. “La atención médica y la economía fueron un gran enfoque de su discurso, ya que preparó el escenario para una esperada candidatura a la reelección en 2024″, señaló la cadena estadounidense.

En un tono similar, la agencia Reuters comentó que Biden desafió a los republicanos a levantar el techo de la deuda de EE.UU. y apoyar políticas fiscales que fueran más amigables con los estadounidenses de clase media, “en un discurso sobre el Estado de la Unión que sirvió como modelo para su campaña de reelección de 2024″.

Para el diario The New York Times, Biden usó su discurso sobre el Estado de la Unión para retratar a EE.UU. como un país en recuperación, “y tiene razón en que últimamente ha habido muchas buenas noticias”, escribió German Lopez, el redactor de The Morning, el boletín insignia del periódico.

En ese sentido, el Times puso de relieve que los aumentos de precios se han desacelerado, las muertes por Covid han bajado un 80% en comparación con hace un año, Ucrania está retrasando la invasión de Rusia, el Congreso norteamericano aprobó la legislación que aborda el cambio climático, la infraestructura y la violencia armada, “y parte de ella fue bipartidista”.

Sin embargo, el diario estadounidense también puso una luz de alerta ante tanto optimismo. “Lo que Biden no enfatizó anoche fue que Estados Unidos también enfrenta mucha incertidumbre. Dependiendo de lo que suceda en los próximos meses, el momento actual puede terminar pareciendo un punto culminante temporal para el país y la presidencia de Biden, u otro paso hacia tiempos mejores”, comentó Lopez.

Con todo, varios columnistas estadounidenses alabaron el discurso de Biden, en especial su tono conciliador. “Inteligente de Biden comenzar el discurso con conciliación y trabajando juntos”, escribió Henry Olsen de The Washington Post. “Biden pronunció quizás el mejor discurso de su presidencia. Los abucheos de los republicanos solo ayudaron a expresar sus puntos”, tuiteó Susan Glasser de The New Yorker.

En tanto, Ross Douthat escribió en la sección de opinión de The New York Times: “El mensaje de Biden, de que está entregando el gasto en infraestructura y el nacionalismo económico que prometió Donald Trump, es un caso potente para la reelección”.

Aprovechando ese impulso, y reviviendo una tradición de los presidentes estadounidenses un día después del gran discurso, Biden está llevando el mensaje a la carretera, con paradas en Wisconsin y Florida, dos estados cruciales para su previsible candidatura a la reelección en 2024, mientras su esposa Jill Biden asistirá al Super Bowl de la NFL en Arizona, el próximo domingo. Los viajes de Biden esta semana se centrarán en un puñado de estados competitivos que, según sus asesores políticos, determinarán si puede ganar un segundo mandato de cuatro años, consignó Reuters.

El mandatario demócrata viaja primero este miércoles a DeForest, en Wisconsin, un estado que pasó de apoyar al expresidente republicano Donald Trump en 2016 a favorecer a Biden en 2020. Allí, se espera que Biden alabe el progreso económico que promocionó en su discurso sobre el Estado de la Unión sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

Los demócratas esperan que Biden pueda convertir la economía -una debilidad percibida entre algunos votantes independientes- en un argumento de campaña. El inquilino de la Casa Blanca también tiene prevista una entrevista con un canal de noticias de televisión este miércoles y el viernes estará en Tampa, en Florida.

El Presidente Joe Biden habla con la vicepresidenta Kamala Harris después del discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, el 7 de febrero de 2023, en Washington. Foto: AP

El índice de aprobación pública de Biden era del 41% en un sondeo de opinión de Reuters/Ipsos del domingo, cerca del nivel más bajo de su presidencia, un posible obstáculo para cualquier intento de reelección. Sin embargo, los asesores de la Casa Blanca han puesto en duda la relevancia de las cifras a más de un año de la votación.

Ahora, sólo es cuestión de esperar a que Biden anuncie su decisión sobre si buscará la reelección. Prometió que haría tal anuncio a principios de este año, recordó The Associated Press.

“Hasta el momento que haga el anuncio, esa sigue siendo una pregunta que se cierne sobre cada palabra que pronuncia”, comentó Patrick Gaspard, exdirector político de la Casa Blanca y funcionario del Comité Nacional Demócrata.

El Presidente Joe Biden saluda mientras aborda el Air Force One en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Maryland, el 8 de febrero de 2023, de camino a Wisconsin. Foto: AP

Gaspard, quien actualmente es presidente del Center for American Progress, una institución de tendencia liberal, dijo que el discurso del Estado de la Unión “tiende a ser la fase preliminar de la presentación de argumentos a favor de la reelección y, en este caso, ciertamente lo es”.

Pero al mismo tiempo, nunca ha habido un presidente de la edad de Biden. Tiene 80 años y, si gana un segundo mandato, tendrá 86 al terminar. Su primer intento de llegar a la Casa Blanca fue en 1988.

Lyndsay Chervinsky, historiadora de la presidencia estadounidense, estima que la edad de Biden es “la gran incógnita” que lo distingue de sus predecesores. Durante otras presidencias, aun cuando las encuestas no favorecían al mandatario, “nadie estaba sugiriendo que no se postularan a la reelección”, dijo Chervinsky. “Si tuviera 10 años menos, nadie estaría hablando del tema”, añadió.