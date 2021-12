Cómo se urdió la coincidente aparición pública de Matthei y Lavín en favor de Kast

Apenas el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso en primera vuelta presidencial del 21 de noviembre, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, le envió un mensaje por WhatsApp felicitándolo.

A esa hora el teléfono del exdiputado UDI estaba colapsado de tantos saludos. Pero 48 horas después el presidenciable se comunicó con la edil de Providencia para ofrecerle un café.

Quienes supieron de esa conversación remarcan que en ella la ex ministra del trabajo y ex candidata presidencial de la UDI -que quedó en carrera en favor del derrotado Joaquín Lavín- optó por ser pragmática y le propuso al abanderado evitar ese rito y se puso a disposición de su candidatura de inmediato, recalcando el corto plazo que restaba para el el balotaje.

Después de ese diálogo Kast y Matthei han mantenido conversaciones frecuentes para ver en qué aspectos colaborar.

En este contexto y después de haberse mantenido silente desde que depuso su propia candidatura, la alcaldesa apareció este miércoles en una actividad de apoyo Kast en el Parque Inés de Suárez, en la comuna de Providencia. Optó por hacerlo en una actividad junto a la nueva vocera del comando, la exsubsecretaria Paula Daza. A ambas se les vio repartiendo condones a los jóvenes que estaban en el lugar, algunos de ellos, en todo caso, eran del mismo comando. El gesto buscó dar una señal de mayor apertura y menos conservadurismo -al que se le asocia a Kast- con miras a ampliar el electorado.

En la oportunidad, además, Matthei -quien aclaró que se tomó una mañana administrativa de su trabajo en la municipalidad- remarcó por qué está con Kast.

“Respaldo a José Antonio Kast como candidato, a José Antonio lo conozco hace unos 20 años, dos décadas. Tengo diferencias con él, pero siempre he creído que es un hombre bueno, honesto, sencillo, es un hombre inteligente, que no va a tratar con personas que sean corruptas y que tiene la madurez y la sensatez como para darle estabilidad a nuestro país y sacarlo adelante”, dijo Matthei, agregando que “estamos en una situación en que hemos tenido y seguimos teniendo una crisis social, política, económica; crisis además sanitaria, no va a ser fácil salir de esto y, por lo tanto, necesitamos una persona con esas condiciones, de saber conversar, de bondad y de profundo cariño por Chile”.

El apoyo de Matthei a Kast no sorprende en el sector. Y es que los dos son cercanos hace varios años. Un cercano a la exministra, remarca el punto, señalando que hablan con cierta frecuencia y que no es raro que lo hagan en alemán. De hecho, varios recuerdan que Matthei accedió en el 2008 a ir como vicepresidente en la lista de Kast cuando quiso competir -y perdió- como presidente de la UDI.

Pese a la cercanía y simpatía que ambos se tienen, en enero de 2019, Matthei fue clara en decir que Kast no era el camino para el país y tomó distancia de su candidatura.

“No es el camino para Chile de ninguna manera. Yo creo que para ningún país los extremos son caminos”, sostuvo por esos días, agregando que los extremos “no son las vías de conversación que es la que hace que los países progresen y se hagan grandes”.

Contraste con campaña de Sichel

La irrupción de Matthei contrasta con su comportamiento frente a la campaña del exabanderado oficialista, Sebastián Sichel, de la cual se restó.

Su cambio de parecer, según las mismas fuentes, responde a que considerada que lo que está en juego es muy grande y que no debe salir electo el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El apoyo de Matthei, además, se da un día después de que el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín -quien se encuentra desde septiembre en España trabajando en una universidad- también sincerara su respaldo a Kast a través de un vídeo. Un gesto que tampoco hizo con Sichel, pese a que se reunió con él después de que resultara vencedor en la primaria del 18 de julio y le entregó su apoyo en ese minuto.

Aunque en sus respectivos entornos aseguran que los apoyos públicos de Matthei y Lavín fueron coincidentes, los dos expresidenciables de la UDI salieron a respaldar a Kast horas después de que Sichel puso condiciones para entregar su respaldo pidiendo que el abanderado adhiera a nueve puntos.

Matthei esta mañana fue consultada por las condiciones de Sichel y aseguró que “en este momento lo que necesitamos es generosidad y necesitamos mucha gente que salga a respaldar. En el caso mío, obviamente que es absolutamente sin condiciones porque lo conozco”.

En el entorno de la alcaldesa, además, agregan que podría tomar un rol más activo en la campaña en temas de mujer o medioambiente, pero que está dispuesta a colaborar y, de ser necesario, pedir días sin goce de sueldo en la Municipalidad de Providencia.

¿Lavín llega a Chile?

En el comando de Kast dicen que les gustaría que Lavín estuviera en Chile apoyándolo de cara al balotaje. Yno sólo él, sino que todos los expresidenciables y, por lo mismo, les han dado señales para incluirlos. De hecho, el coordinador político de la campaña, Arturo Squella, dijo que el ex alcalde de Las Condes “es un destacadísimo político del último tiempo, tiene una gran sintonía con un mundo que tenemos que convocar y nos encantaría poder contar con la contribución de él”.

En el círculo del exalcalde, en todo caso, sostienen que, hasta el momento, él no ha hablado directamente con Kast, pero que Squella le habría transmitido a Ernesto Silva, quien fue la mano derecha de Lavín en la campaña a primarias, que sería bueno un gesto de su parte y, por esa razón, se habría grabado el video de apoyo.

Sobre si Lavín -quien no votó en la primera vuelta-, estará en el balotaje y en los días de campaña, una fuente de su círculo sostiene que no alcanzaría a venir debido a que podría tener dificultades para regresar a España y tiene que terminar el trabajo en la universidad, lo que concluiría el 2 de enero. Sin embargo, hay algunos de su entorno que aún no dan por “muerta” la opción de que venga por unos días.