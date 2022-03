El “oráculo” se despide de la pandemia: padrastro de Izkia Siches pone término a su análisis proyectivo semanal

“La pandemia ha entrado en una etapa aparentemente más predecible y benigna”, sostiene el encabezado del correo que envió ayer a sus pares el médico y bioestadista de la U. de Chile, Mauricio Canals, para comunicarles el cese de los informes que cada semana evaluaron y proyectaron los vaivenes de la emergencia sanitaria.

El padrastro de la actual ministra de Interior, Izkia Siches, detalló que pese a que la cifra de casos aún se mantiene alta en el país -esta mañana se confirmaron 7.555 nuevas infecciones- “el descenso es importante y la ocupación UCI también disminuye importantemente”.

Canals sostuvo que, aunque persisten problemas “como la alta letalidad en nuestros viejitos y aún hay amenazas como Ómicron BA.2, después de dos años entendemos mejor esta pandemia (Sindemia) y la población tiene una mejor cultura y una cierta disciplina de vacunas”.

En este escenario, el salubrista puntualizó que “creo que este informe ha cumplido como una suerte de ´termómetro´ de la epidemia, pero ahora ya no tiene tanto sentido y creo que ya no es necesario agobiarlos con un informe semanal”.

El experto, eso sí, advirtió que seguirá analizando la evolución de la pandemia, pero que solo habrá un informe de manera esporádica “cuando haya necesidad de alertar por alguna situación extraña”, según precisó en la misiva.

Las reacciones no se hicieron esperar. Tras casi dos años con una circulación semanal de análisis y proyecciones de casos, el informe de Mauricio Canals se convirtió en uno de los más valiosos insumos para “leer” la pandemia entre médicos, profesores y las propias autoridades de Salud. Y la asertividad del método -elaborado en conjunto con su hija, Andrea Canals y el actual subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado- le valió ser reconocido como el “oráculo” de la pandemia.

El material, de hecho, fue recurrentemente utilizado por la ministra de Interior, en su antiguo rol de presidenta del Colegio Médico para rebatir medidas anunciadas por el gobierno, hacer énfasis en los alcances de la pandemia o llamar a tomar medidas, cuando este anunciaba que la situación empeoraría.

Por eso, junto con las felicitaciones y agradecimientos, también surgieron voces que vincularon la decisión de Canals a su vínculo con Siches. Específicamente, al riesgo de que sus proyecciones se conviertan en un problema para la administración o generen ruido innecesario.

“Hay que preguntarle por qué no va seguir haciendo sus cálculos. Si no los va a seguir haciendo en este contexto parece extraño. Cambia de gobierno y él termina con sus predicciones”, dice Pablo Araya, integrante del Regional Metropolitano del Colegio Médico y detractor de la administración de Siches en el Colmed.

“Yo creo que había un contexto político, y esto me lo confirma, porque cambia de gobierno y él lo deja (el informe). Me parece que un científico debe ser siempre científico, no importa el gobierno que esté”, añadió Araya.

Desde el entorno de Canals, en tanto, rebatieron que las razones del médico sean políticas y enfatizaron que obedecen netamente a un mejoramiento de la situación de la pandemia. Además, recalcaron que sí habrá nuevas informaciones en caso de que exista mérito.

Asimismo, cercanos al profesional tienen la idea de que hay un cansancio natural en Canals, transcurridos dos años de análisis. Eso y que, dada la apertura que se ha ofrecido desde el Minsal hacia expertos y académicos en términos de datos, análisis, decisiones y proyecciones, “no sería necesario” que estos reportes -que “fueron una luz en tanta incertidumbre”, según precisaron- se perpetúen.