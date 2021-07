El reservado estudio clínico que inició Salud en la Posta Central para una tercera dosis en adultos mayores y personal de salud

“Vamos a implementar en cuanto podamos, a la brevedad, una tercera dosis”, aseveró durante el reporte de esta jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, agregando que el tema está siendo estudiado con las subsecretarías de la carteray el Presidente Sebastián Piñera.

Así, Paris reforzó los dichos de la subsecretaria Paula Daza en La Tercera Sábado, quien afirmó que ha llegado a la convicción de que será necesario un refuerzo de la vacuna, principalmente para los inoculados con el esquema completo CoronaVac: “Sí, vamos a tener terceras dosis para las personas que lo requieran durante este año”, dijo la subsecretaria, detallando que lo que está pendiente ahora es definir el esquema booster que se utilizará, el que podría ser combinado.

Y en el mundo, pese a que la evidencia aún es acotada, ya han dado el primer paso. Específicamente en Israel -líder en vacunación y donde se ha utilizado únicamente Pfizer-BioNTech- hoy comenzaron a inocular con tercera dosis a los pacientes con mayor riesgo inmunológico, a propósito de la presencia de variante Delta.

“Existe una creciente evidencia de que los pacientes con inmunosupresión no desarrollan un nivel satisfactorio de anticuerpos después de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, algunos pueden desarrollar estos anticuerpos después de tres dosis”, señaló el ministerio de Salud de Israel en un comunicado.

Y en ese contexto, Chile está avanzando rápidamente. A la vez que la semana pasada 10 pacientes inmunosuprimidos ya habían sido autorizados para recibir una tercera dosis de Pfizer -a través del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) y a solicitud del respectivo médico tratante- el Ministerio de Salud está impulsando -bajo total reserva- un estudio que permitiría definir, concretamente, cuál vacuna de refuerzo podría usarse para mejorar la respuesta inmune frente al Covid-19.

Estudio clínico en marcha

Así, el pasado viernes en la Posta Central se inició el primer ensayo clínico para una tercera dosis. ¿La población de voluntarios del estudio? Adultos mayores y personal de salud con su pauta completa de inmunización del laboratorio Sinovac.

Hasta ahora, según detallan fuentes del Minsal, se ha enrolado cerca de un centenar de personas.

Si bien aún no se conoce en detalle la metodología del estudio, quienes participan de esta iniciativa explican que los voluntarios estarán divididos en cuatro grupos aleatorios y que se incorporará un “doble ciego”: el grupo “control” recibirá placebo, lo que permitirá medir el efecto de quienes sí serán efectivamente inoculados con alguno de los esquemas.

Mientras, el segundo grupo será inoculado con una tercera dosis de Pfizer, el tercero tendrá un booster de AstraZeneca y el cuarto grupo una dosis adicional de CoronaVac.

Viernes, 09 de Julio 2021 Voluntarios de Estudio 3ra Dosis Fotos: Alejandra De Lucca / Minsal

Antes de ser inoculados, además, se está midiendo la respuesta inmunológica con anticuerpos específicos de los participantes del estudio, lo que permitirá conocer cómo evolucionan con posterioridad a la tercera dosis que reciban.

Análisis de los expertos

La presidenta del Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei), Jeannette Dabanch explica que, si bien por ahora el Minsal no ha solicitado un informe de manera oficial, ya trabajan en recopilar toda la evidencia científica a nivel internacional sobre terceras dosis.

“No nos han pedido un análisis de forma oficial aún, pero estamos trabajando en la evidencia que se está generando a nivel mundial. Aún hay muy pocas publicaciones, hay un pre-print de tercera dosis con AstraZeneca, de 75 voluntarios que se inocularon en febrero. Hay opiniones publicadas de investigadores, donde aún no hay claridad cuál va a ser el elemento epidemiológico para definir una tercera dosis (...). Sobre los ensayos en desarrollo a nivel mundial, entendemos que Estados Unidos solo va a usar booster con Moderna para sus estudios; Inglaterra con Pfizer, AstraZeneca y una vacuna de virus inactivado francesa”, explica.

Mientras que el infectólogo Miguel O’Ryan asevera que “hay que hacer una evaluación sobre si efectivamente vemos que va a dar beneficio suficiente para montar todo lo que significa una tercera dosis en todo el país o en eventuales grupos de riesgo. Hay que hacerlo de manera monitoreada y basándose en evidencia. Si la efectividad se mantiene, no veo la necesidad de tercera dosis. Pero si uno empieza a ver la caída de la efectividad con los estudios, ahí uno puede plantear que esa caída de inmunidad protectora en algunos grupos una tercera dosis. Tiene que ser muy bien evaluada. Primero en los estudios es necesario ver la seguridad y la inmunogenicidad. Eso es preparar el terreno por si llega a ser necesario el refuerzo, donde posteriormente se debe dar paso a estudios de efectividad”.

Hasta ahora, la CoronaVac ha mostrado buenos resultados para reducir la enfermedad grave y la muerte -90,3% y 86,3%, acorde al estudio del Minsal publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine- aunque solo cuenta con un 65,9% de eficacia para evitar la enfermedad o Covid-19 sintomático.

Sin embargo, el mes pasado, según consignó Reuters, el portavoz del laboratorio Sinovac, Liu Peicheng, señaló que, basados en los resultados preliminares hechos en muestras de sangre de quienes han recibido la CoronaVac, el “efecto neutralizante” de la vacuna frente a la variante delta se reduciría tres veces.

Por ello, la preocupación de las autoridades es que Delta pueda evadir con mayor facilidad la respuesta inmune inducida por la vacuna, amenaza que por ahora está medianamente controlada, por el cierre del aeropuerto que se extiende hasta el próximo 25 de julio. Sin embargo, la vacuna de Pfizer ha mostrado una mejor respuesta ante el nuevo linaje, lo que ha instalado la interrogante entre los expertos de si un esquema combinado con CoronaVac podría elevar la inmunidad de las personas vacunadas en Chile.